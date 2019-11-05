Kıyıya vuran cesedin kimliği belirlendi

Olay, sabah saatlerinde Gebze Eskihisar Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde bölgede yürüyüş yapan vatandaşlar sahil kenarında kıyıya vurmuş bir ceset gördü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedi denizden çıkardı. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset olay yerinde yapılan incelemenin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili yapılan inceleme de cesedin 62 yaşındaki Rıza Konak isimli vatandaşa ait olduğu ortaya çıktı. Konak’ın İstanbul’un Kartal ilçesinden 3 gün önce kaybolduğu öğrenilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz