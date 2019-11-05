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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında öğrencilere burs müjdesi verdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında konuşuyor. Erdoğan konuşmasında "Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

17 yıllık döneme baktığımızda gerçekten göz kamaştırıcı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Vesayet odakları Ak Parti'nin varlığını ve iktidarını uzun süre kabullenemediler.

Bugün bile ellerine imkan geçse Ak Parti'yi yerle yeksan etmek isteyeceklerinden hiç şüpheniz olmasın.

Vesayet güçleri ülkeyi yönetmemizi engellemeye çalışmasının yanında bir sembol olarak gördükleri cumhurbaşkanlığını da bize seçtirmek istemediler. Bunu milletimizi hakem tutarak seçtik.

2013'ten bu yana giderek artan saldırganlık sürecini yaşadık. Gezi olaylarında sokaklarda terör estirildi.

Sınırlarımız içinde ve dışında ülkemize doğrultulmuş bir silah varsa arkasında kim var bakmadan üzerine gittik imha ettik ediyoruz.

Üniversite öğrencilerimize bir müjde vermek istiyorum. Lisans öğrencilerimizin öğrenim kredisi veya bursu yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor. Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.

KOBİ'lere en büyük destekler hükümetimiz zamanında verildi. Savunma sanayii göğüs kabartan başarılara imza attığımız alanlardan biridir. Yüzde 70'e varan bir yerli üretimi savunma sanayiinde yakaladık.

Türkiye kimin ne dediğine bakmadan istediği gibi operasyon yapabiliyorsa bunu savunma sanayiinde geldiğimiz noktaya borçluyuz.

Milletimizden en çok dua aldığımız politikalarımızdan birisi de sosyal yardım politikalarımızdır.

Asgari ücretten memur ve emekli maaşlarında her alanda gelirleri ve refah seviyesini yukarı çıkardık.

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