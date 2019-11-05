Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:15 TSİ- Gündem G: Bugün 14:05 TSİ

Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenler var!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İstanbul'da 149 hastamızdan tedavisi devam eden 21 hastamız var. Bu hastalardan hayati tehlikesi olan hasta yok" dedi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Koca, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde ıspanaktan zehirlenme vakalarına ilişkin gazetecilerin sorusunu cevapladı. Koca, "Ispanak konusunda bu dönemde hastanelerimize müracaat eden 196 hastamız oldu. İstanbul, Tekirdağ, Edirne ve Kocaeli. İstanbul'da toplam 149 hastamız. İstanbul dışındaki hastalarımız tedavi edilip taburcu oldular. İstanbul'da 149 hastamızdan tedavisi devam eden 21 hastamız var. Bu hastalardan hayati tehlikesi olan hasta yok" diye konuştu.

Koca, besin zehirlenmesi tablosuyla geldiklerini aktararak, "Tarım Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk. Burada temelde atropil benzeri etkinin daha çok görüldüğü, ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle gelen atropil zehirlenmesinde gördüğümüz olgu. Yabani bir takım otların karışmış olduğu şeklinde vatandaşımızın özellikle yabani otlardan ayrıştırması ve sebzeleri bolca yıkamasını öneriyoruz" ifadelerini kullandı.

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİ

Edinilen bilgilere göre Kocaeli'de ıspanaktan zehirlenenlerin çeşitli hastanelere yaptıkları başvuruların ardından, hastaların ayakta tedavi edildilerek taburcu edildiği öğrenildi.

Bugün 13:15 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı mask
Balık Hali Esnafı’ndan Büyükşehir’e çağrı
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı mask
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti mask
AKP'li başkan, İzmit Belediyesi'ne isyan etti
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor! mask
Mahkeme zanlıyı ilanla arıyor!
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL