Tramvayın Plajyolu güzergahını Büyükakın test etti

Otogar ile Sekapark Bilim Merkezi arasında hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Akçaray Tramvay Hattı Sekapark’tanPlajyolu’na kadar uzatıldı. 2,2 kilometre olan yeni hatta çalışmalarının tamamlanmasının ardından tramvay hattının Plajyolu durağına test sürüşü Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın tarafından yapıldı. Vatman olarak direksiyona geçen Büyükakın, 2035 yılında ulaşmayı hedefledikleri yolcu sayısına 2025 yılında ulaşacaklarını belirtti. Bundan sonra adliye, stadyum ve şehir hastanesi hattı için çalışacaklarını ifade eden Büyükakın’a tramvay hatı testinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık, Doğan Erol, Büyükakın’a AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, AKP İzmit İlçe başkanı Ali Güney, AKP İzmit Belediye Meclis Üyesi Mustafa Soydabaş da eşlik etti.

“23 MİLYON YOLCU TAŞIDIK”

Plajyolu durağı önünde açıklamalarda bulunan Büyükakın, “Tramvay şehrimizin toplu taşıma sistemine çok ciddi bir konfor getirdi. Hem güvenli, hem konforlu hem de hızlı ulaşım sağlama açısında tramvay beğeniyle karşılandı. 2017 Ağustosundan itibaren sistematik olarak başladık. O günden bu yana 23 milyon yolcu taşıdık. İnanılmaz bir rakam. Hat çok uzun olmamasına rağmen gün içinde taşıdığımız en çok yolcu sayısı 54 Bin. Günde 350 seferimiz var. İlk başladığımız yıl itibariyle hedefimiz 14 Bindi. 2035 yılında 70 bin yolcu hedeflemiştik. Sadece 2 yılda bu hedefe ulaştık. Bu aslında toplu taşımada gitmemiz gereken yeri gösteriyor” şeklinde konuştu.

“İNANILMAZ BİR TRAFİK YÜKÜ OLUŞUR”

Şehir hastanesi hakkında bilgi veren Büyükakın, “Kuruçeşme merkeze kadar tramvay hattını uzatacağız. Projeleri bitmek üzere. 2020 yılı içinde bunun da ihalesi yapılıp inşaat çalışmalarına başlanır diye düşünüyorum. Ondan sonraki hedefimiz şehir hastanesi hattı. Bu hattı hızlı bir şekilde tamamlamamız gerekiyor. Orada günlük 50 bin ziyaret bekleniyor. 50 bin günlük yolculuk değerini raylı sisteme dönüştürmezsek o bölgede inanılmaz bir trafik yükü oluşur. Hastaneye yolculuğun konforlu olmasını istiyorsak o hattı bir an önce yapmamız gerekiyor. Proje çalışmaları tamamlanır tamamlanmaz ihalesi yapılacak. Eli kulağında” dedi.

“ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÖDERİZ”

Bir sonraki güzergahın yeni adliyenin yapılacağı ve stadyuma doğru olan bölge olacağını söyleyen Büyükakın, “Böylelikle şehir merkezindeki toplu taşımanın ana akslarının tamamını rahatlatmış olacağız. Tramvay hattı 2035’te erişmesi beklenen 100 Bin rakamına 2025 yılına geldiğimizde ulaşmış olacak. Yapım aşamasında zorluklar olabilir. Zorluk olduğunda vatandaşlarımız ‘Ne gerek vardı’ diyebilir. Burada da liderlik ve kararlılık gerekebilir. Onun da bütün sorumluluğunu şehrin emanetini alan bizlerin üstlenmesi gerekir. Şehrimizin, çocuklarımızın geleceği için o sorumluluğu alırız. Eğer şehrin geleceği için doğru olan raylı sistemin yapılmasıysa bunun bedel ödenmesiyle üstlenilmesi gerekiyorsa onu da çocuklarımız için öderiz” dedi.

YAHYA KAPTAN TRAMVAYI AÇIKLAMASI

Yahya Kaptan’dan geçmesi beklenen tramvay güzergahıyla ilgili de açıklamada bulunan Büyükakın, “Ortada henüz karar verdiğimiz bir güzergah yok. O arkadaşlarımızla da görüştüm. Orada şuan için etüt çalışması var. Etütler üzerinden karar verilmemiş projeler üzerinden bir tartışma yapılmasının anlamı yok. Eğer orada bir hat yapılmasına karar verilirse önce o bölgedeki insanlarla konuşulur ona göre değerlendirmesi yapılır. Kimsenin istemediği bir tramvay hattını orada yapmayız. Şahsi kanaatimin tramvay hattının itiraz edilen bölgeye uzamaması yönünde. Ama önce arkadaşlar çalışmalarını bitirsin ona göre değerlendirme yapalım” ifadelerinde bulundu.

“MUTLU ŞEHİR YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYOR”

Büyükakın’ın ardından tramvay projesiyle ilgili konuşan AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, “Kocaeli mutlu şehir olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Mutlu şehrin en önemli göstergelerinden biri de toplu ulaşım. İnsanların sağlıklı bir şekilde, en kısa zamanda ve en ekonomik koşullarla istediği yerlere ulaşabilmeleri onların en büyük mutluluğu. Bu anlayışla hizmet ürettiği için değerli büyükşehir belediye başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“ÇÜNKÜ TRAMVAYIM GELDİ”

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü yaptığı açıklamada “Kocaeli’de artık Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi ve mutlu şehir kavramlarını son günlerde herkes biraz daha fazla hissedecek. Kartepe Zirvesi mutlu şehir temasıyla işlendi. Bu şehrin göstergesi mutlu mahalle, mutlu köy, mutlu sokak bir Plajyolu sakini olarak mutluyum. Çünkü tramvayım geldi. Burada inip evime kadar yürüyerek gideceksem burası mutlu bir mahalle ve mutlu şehir. Sayın Büyükşehir belediye Başkanıma risk denilenleri ele alıp gerçekleştirdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇOK ETKİLENDİM”

Tahir Büyükakın, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve MHP İl Başkanı Aydın Ünlü Büyükakın’ı alnından öpmek için yarışmıştı. Ellibeş, Büyükakın’ı tekrar alnından öpmesinin ardından, “Ben Büyükakın’ın konuşması olan videoyu izlediğimde çok etkilendim. Avrupa Birliği’nin iki yüzlülüğünü, yüzlerine hakaret eder gibi söyleyebilmesi beni mutlu etti. Bu magazin değildir” dedi.