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Meclis TV, Erdoğan’ın konuşmasını kesip HDP’nin grup toplantısını yayınladı

Partilerin grup toplantılarını canlı yayınlayan TBMM televizyonu AKP grup toplantısı devam ederken Erdoğan'ın konuşmasını kesip HDP grup toplantısını canlı olarak yayınlamaya başladı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında partililerine seslendi. Meclis gündeminde saat 11.30 görünen toplantı saat 12.00 civarında başladı. Kürsüden partililere seslenen Erdoğan’ın konuşmasının son bölümleri ise saat 12.45’te başlayan HDP grup toplantısının başlangıcına denk geldi. Grup toplantılarını canlı olarak yayınlayan TBMM televizyonu ise bu sırada Erdoğan’ın konuşmasını kesip HDP grubu adına konuşma yapan HDP Eş Başkanı Pervin Buldan’ın konuşmasını yayınlamaya başladı.

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