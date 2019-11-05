BBP Kocaeli il yönetimi açıklandı

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağanüstü İl Kongresi’nde seçilen Remzi Kaya, 2 Kasım tarihinde Kocaeli Adliyesi’ne giderek Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan mazbatasını aldı. Kaya, mazbatasını almasının ardından bugün il yönetimindeki görev dağılımını duyurdu.
İŞTE BBP İL YÖNETİMİ
Remzi Kaya - İl Başkanı
Ziya Polat -Teşkilat Başkanı
Gökmen Türkkanı -Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
Davut Eşe- İl Sekreteri
Mehmet Said Özer -İl Gençlik Kolları Başkanı
Davut Karayel -Tanıtım, Medya ve Basından Sorumlu Bşk.
Sevgi Şanlı-İl Kadın Kolları Başkanı
Zülfikar Şahin-Seçim İşleri Başkanı
Tutku Tümer -Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı
Erdoğan Koç - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı
Avni Şimşek-Ekonomi İşleri Başkanı
Akif Tekinok-Yerel Yönetimler Başkanı
Murat Ayık-Mali ve İdari İşler Başkanı
Murat Şenel-Sosyal Politikalar Başkanı
Selim Öztürk - İnsan Hakları Başkanı
Murat Ağçay Alperen Ocakları İl Başkanı
Osman Doyduköz -Ar-ge Başkam
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz