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BBP Kocaeli il yönetimi açıklandı

BBP Kocaeli İl Başkanı Remzi Kaya mazbatasını almasının ardından yönetiminde görev dağılımı gerçekleştirdi.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Geçtiğimiz gün gerçekleşen Büyük Birlik Partisi (BBP) Olağanüstü İl Kongresi’nde seçilen Remzi Kaya, 2 Kasım tarihinde Kocaeli Adliyesi’ne giderek Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça’dan mazbatasını aldı. Kaya, mazbatasını almasının ardından bugün il yönetimindeki görev dağılımını duyurdu.

İŞTE BBP İL YÖNETİMİ

Remzi Kaya  - İl Başkanı

Ziya Polat -Teşkilat Başkanı

Gökmen Türkkanı  -Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı

Davut Eşe- İl Sekreteri

Mehmet Said Özer -İl Gençlik Kolları Başkanı

Davut Karayel -Tanıtım, Medya ve Basından Sorumlu Bşk.

Sevgi Şanlı-İl Kadın Kolları Başkanı

Zülfikar Şahin-Seçim İşleri Başkanı

Tutku Tümer -Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı

Erdoğan Koç - Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı

Avni Şimşek-Ekonomi İşleri Başkanı

Akif Tekinok-Yerel Yönetimler Başkanı

Murat Ayık-Mali ve İdari İşler Başkanı

Murat Şenel-Sosyal Politikalar Başkanı

Selim Öztürk - İnsan Hakları Başkanı

Murat Ağçay Alperen Ocakları İl Başkanı

Osman Doyduköz -Ar-ge Başkam

Bugün 14:05 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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