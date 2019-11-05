CASTROL FORD TEAM ŞAMPİYON

37. Ford Otosan Kocaeli Rallisi’nde, Türkiye Ralli Şampiyonası “Markalar”, “Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğunu ilan eden Castrol Ford Team Türkiye, 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezonun son yarışı Yeşil Bursa Rallisi'nde ‘2 çeker’ kategorisinde “Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğunu kazanırken, genel klasmanda ilk 5 içerisinde 3 ekip ile yer alma başarısını gösterdi.

2 ÇEKER KATEGORİSİNDE ÜMİTCAN ÖZDEMİR- BATUHAN MEMİŞYAZICI İKİLİSİ ŞAMPİYON

‘2 çeker’ kategorisinde Fiesta R2T araçları ile sezon başından bu yana başarılı bir şekilde mücadele eden Ümitcan Özdemir – Batuhan Memişyazıcı ikilisi, sezonun son 2 yarışında gösterdikleri başarıyı Yeşil Bursa Rallisi’nde de tekrarlayarak 2019 Türkiye Ralli Şampiyonası’nda 2. kez üst üste “İki Çeker Pilotlar” ve “Co-Pilotlar” şampiyonluğuna ulaştı.

Geçtiğimiz iki yılın Türkiye Ralli Genç Pilotlar Şampiyonu, Castrol Ford Team Türkiye çatısında yetişen And Sunman ise Yeşil Bursa Rallisi’nde son etabın son km’lerine kadar şampiyonluk için götürdüğü rallide yoldan çıkarak zaman kaybetti ve sezonu Genç Pilotlar ikincisi olarak tamamladı.

TÜRKİYE RALLİ ŞAMPİYONASI’NIN ŞAMPİYONU MURAT BOSTANCI – ONUR VATANSEVER İKİLİSİ!

Uluslararası yılın motoru ödüllü EcoBoost motora sahip 4 çeker Fiesta R5 ile genel klasmanda mücadele eden Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa kupası sahibi pilotu Murat Bostancı deneyimli co-pilotu Onur Vatansever’ın de desteği ile 3. kez Türkiye Ralli Şampiyonası ‘Pilotlar Şampiyonluğu’nu kazandı.