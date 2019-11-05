Efsane Başkan rekor kırdı

Şirintepe Mahallesi Plajyolu Sokak No 5’teki adreste yapılan Çenesuyu Plajyoluspor Olağan Genel kurulunda, efsane başkan Bünyamin Akman tek liste başkanlığa seçildi. Kongreye 75 imzalı üye katıldı. 35 yıldır Çenesuyu Plajyoluspor ailesinde başkanlık yapan Bünyamin Akman, tek listeyle güven tazelerken, kongre sonrasında üyeler kendisini kutladı. Kongreye, Şirintepe Mahalle Muhtarı, aynı zamanda denetleme kurulu asil üyesi olan Nihal Düzen ve Kafkas Derneği Başkanı Erdal Çatan katıldı. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, sağlık sorunu nedeniyle kongrede hazır bulunamadı. KASKF Müdürü Celal Güreşen ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları da kongrede yer aldı.
1 SAAT SÜRDÜ… 75 ÜYE KATILDI…
Kongre yaklaşık 1 saat sürdü. Toplam 145 üyesi bulunan kulübün kongresine 75 üye katıldı ve oy birliği ile efsane başkan Bünyamin Akman’ı bir kez daha göreve getirdi. Kongreye bayanlar da ilgi gösterdi. Yönetim kurulu listesi 23 kişiden oluşuyor. Daha önce 3 yımlda bir yapılan kongre, genel kurul kararıyla 2 yılda bire indirildi. Şule İçcan ikinci yılında da yeni yönetimde yer alırken, Beyhan Elden yönetime ilk kez girdi.
ÇENESUYU PLAJYOLU SPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİ:
Bünyamin Akman-Bşk.
Ertekin Akbulak
Burak Altan
Göksel Doğancı
Bayhan Elden
Ahmet Öntürk
Hamza Doğan
Safa Vural
Adnan Özcan
Salih Ersen
Güngör Kardaş
Sabahattin Tümer
Doğan Eltutmuş
Selçuk Zengin
Orhan Aslan
M.Kürşat Bostan
Mutlu Özay
Şule İşcan
Engin Duran
Serkan Altın
Atilla Akman
Ahmet Bostan
Feyzullah Özakyol
DENETİM KURULU ASİL:
Nihal Düzen
Hüseyin Ateş
Ali Doğancay
ASKF GENEL KURULU DELEGELERİ:
Hüseyin Ateş
Ertekin Akbulak
Burat Altan
DENETİM KURULU YEDEK:
Ersin Ezkar
Ufuk Aydın
Ali Fındıkçı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz