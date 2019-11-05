Efsane Başkan rekor kırdı

Şirintepe Mahallesi Plajyolu Sokak No 5’teki adreste yapılan Çenesuyu Plajyoluspor Olağan Genel kurulunda, efsane başkan Bünyamin Akman tek liste başkanlığa seçildi. Kongreye 75 imzalı üye katıldı. 35 yıldır Çenesuyu Plajyoluspor ailesinde başkanlık yapan Bünyamin Akman, tek listeyle güven tazelerken, kongre sonrasında üyeler kendisini kutladı. Kongreye, Şirintepe Mahalle Muhtarı, aynı zamanda denetleme kurulu asil üyesi olan Nihal Düzen ve Kafkas Derneği Başkanı Erdal Çatan katıldı. KASKF Genel Başkanı Murat Aydın, sağlık sorunu nedeniyle kongrede hazır bulunamadı. KASKF Müdürü Celal Güreşen ve yönetim kurulu üyelerinden bazıları da kongrede yer aldı.

1 SAAT SÜRDÜ… 75 ÜYE KATILDI…

Kongre yaklaşık 1 saat sürdü. Toplam 145 üyesi bulunan kulübün kongresine 75 üye katıldı ve oy birliği ile efsane başkan Bünyamin Akman’ı bir kez daha göreve getirdi. Kongreye bayanlar da ilgi gösterdi. Yönetim kurulu listesi 23 kişiden oluşuyor. Daha önce 3 yımlda bir yapılan kongre, genel kurul kararıyla 2 yılda bire indirildi. Şule İçcan ikinci yılında da yeni yönetimde yer alırken, Beyhan Elden yönetime ilk kez girdi.

ÇENESUYU PLAJYOLU SPOR KULÜBÜ YENİ YÖNETİMİ:

Bünyamin Akman-Bşk.

Ertekin Akbulak

Burak Altan

Göksel Doğancı

Bayhan Elden

Ahmet Öntürk

Hamza Doğan

Safa Vural

Adnan Özcan

Salih Ersen

Güngör Kardaş

Sabahattin Tümer

Doğan Eltutmuş

Selçuk Zengin

Orhan Aslan

M.Kürşat Bostan

Mutlu Özay

Şule İşcan

Engin Duran

Serkan Altın

Atilla Akman

Ahmet Bostan

Feyzullah Özakyol

DENETİM KURULU ASİL:

Nihal Düzen

Hüseyin Ateş

Ali Doğancay

ASKF GENEL KURULU DELEGELERİ:

Hüseyin Ateş

Ertekin Akbulak

Burat Altan

DENETİM KURULU YEDEK:

Ersin Ezkar

Ufuk Aydın

Ali Fındıkçı