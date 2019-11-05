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Güngör: Yönetime teşekkür ediyorum

BAL 10.Grup’ta ilimizi temsil eden İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü ile masaya oturan ve anlayarak ilk maçında İstanbul deplasmanından 1-1’lik skorla puan alan Mehmet Berk Güngör, kendisine güvenen yönetime teşekkür etti ve mahcup etmeyeceklerini söyledi.
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BAL 10.Grup’ta ilimizi temsil eden İlimtepe Kullar 1975 Spor Kulübü ile masaya oturan ve anlayarak ilk maçında İstanbul deplasmanından 1-1’lik skorla puan alan Mehmet Berk Güngör, kendisine güvenen yönetime teşekkür etti ve mahcup etmeyeceklerini söyledi. Güngör “31.10.2019 tarihi itibariyle Bölgesel Amatör Lig 10.Grup’ta yer alan, Kocaeli Başiskele ilçesine bağlı İlimtepe Kullar 1975 Futbol Kulübü ile teknik sorumlu olarak resmi sözleşme imzaladık. Bu süreçte bana olan ilgisi, güveni ve teveccühü için çok değerli sayın Başkan Fahri Altıntaş ve yönetim kurulunun çok değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Hikâyesi, vizyonu ve projesi olan İlimtepe Kullarspor1975 Kulübü’ne, yeni hikâyeler ve başarılar katmak üzere geldim. Çıktığımız bu zorlu yolda Allah utandırmasın inşallah. Dualarınızı eksik etmeyin. Sevgi ve muhabbetle kalın” dedi.

Bugün 14:17 TSİ - Spor

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