1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde yapılan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarını namağlup bitiren Korfbol Milli Takımı, 2020 yılında yapılacak olan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milli Takımımız müsabakalarda Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre’yi farklı skorlarla yenip, tarihi bir başarıya imza attı.
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Korfbolcularımız Avrupa’da!l..
1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde yapılan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarını namağlup bitiren Korfbol Milli Takımı, 2020 yılında yapılacak olan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz