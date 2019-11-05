Korfbolcularımız Avrupa’da!l..

1-3 Kasım 2019 tarihleri arasında Ukrayna’nın Lviv kentinde yapılan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası Ön Eleme Müsabakalarını namağlup bitiren Korfbol Milli Takımı, 2020 yılında yapılacak olan IKF 2020 Avrupa Korfbol Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı. Milli Takımımız müsabakalarda Ukrayna, Belarus, İsveç, Yunanistan ve İsviçre’yi farklı skorlarla yenip, tarihi bir başarıya imza attı.