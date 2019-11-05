Bu hafta Arslanbey GB'nin haftası oldu. Arslanbey futbol takımının hemen hemen tüm kategorilerindeki takımlar galip geldi. Süper Lig’de de zirvede yer alan ağabeylerini takip eden gençler, rakiplerini yendi. İşte Arslanbey takımının bu haftalık bilançosu… Süper Lig: Arslanbey GB: 2-Gebze Tayfunspor: 1, U16 Arslanbey GB:-4 İlimtepe GB: 1, U14 Elit Aslanbey GB: 3-Harb-işspor: 1, U12 Arslanbey GB: 9-Yılmaz Spor: 1…
Bugün 14:18 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:20 TSİ
Arslanbey tulum çıkardı
Bu hafta Arslanbey GB'nin haftası oldu. Arslanbey futbol takımının hemen hemen tüm kategorilerindeki takımlar galip geldi. Süper Lig’de de zirvede yer alan ağabeylerini takip eden gençler, rakiplerini yendi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz