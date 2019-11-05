Arslanbey tulum çıkardı

Bu hafta Arslanbey GB'nin haftası oldu. Arslanbey futbol takımının hemen hemen tüm kategorilerindeki takımlar galip geldi. Süper Lig’de de zirvede yer alan ağabeylerini takip eden gençler, rakiplerini yendi. İşte Arslanbey takımının bu haftalık bilançosu… Süper Lig: Arslanbey GB: 2-Gebze Tayfunspor: 1, U16 Arslanbey GB:-4 İlimtepe GB: 1, U14 Elit Aslanbey GB: 3-Harb-işspor: 1, U12 Arslanbey GB: 9-Yılmaz Spor: 1…