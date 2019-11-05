Huzur çim halıda pırıl pırıl gençler yetişiyor

Huzur Çim Halı Futbol Okulu, kentimizin efsane kaptanlarından Fevzi Açıkgöz yönetiminde çalışmalarını koordineli biçimde sürdürüyor. Yuvacık’da faaliyet gösteren ve Açıkgöz’ün sahibi olduğu Huzur Çim Halı Futbol Okulu’na devam eden gençlere sadece futbol eğitimi verilmiyor. Hayatla ilgili tecrübeler ve bilgiler de aktarılan çocuklar, geleceğe sağlıklı bir kafayla hazırlanıyor. Açıkgöz “Sizleri yaratana şükürler olsun, huzurun neşesi çocuklar. Elhamdülillah” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz