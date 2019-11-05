Kadın öğretmenler İzmit’te fena kapıştı

Türkiye Öğretmenler Kupası grup elemelerinin 8 merkezinden biri kentimizde dün başladı. Kocaeli şampiyonu İzmit İlçesi bayan öğretmenlerinin ev sahipliği yaptığı kupanın Marmara elemeleri 5 gün sürecek. Marmara grubunda İzmit İlçesi ile beraber toplam 8 takım yer alıyor. Kadın öğretmenlerin maçları İzmit Hasan Gemici, erkek öğretmenlerin maçları ise Derince Spor Salonu’nda oynanıyor. Erkeklerde de ilimizi Gebze İlçesi temsil ediyor. Kadınların rakipleri Sakarya, Bursa Karacabey, Çanakkale Biga, İstanbul Ataşehir, Tekirdağ, Edirne, ve Balıkesir oldu. Kadın öğretmenlerin dünkü açılış maçında Karacabey Sakarya’yı 3-0 yendi.

İZMİT, BALIKESİR İLE KARŞILAŞTI

İzmit öğretmenleri ise gazetemiz baskıya girerken Balıkesir ile karşılaşıyordu. Cuma günü erkek ve kadınların finalleri Hasan Gemici’de yapılacak. Şampiyon olan takımlar, diğer 7 grubun şampiyonlarıyla beraber 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde Ankara’da finali oynayacak. Dünkü açılış törenini Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar yaptı. Şube müdürleri Tugay Bulut ve Engin Yaşar ile milli eğitim müdürlüğü yetkilileri ve İl Spor Koordinatörleri Göksel Ali Argun ve ekibi de törende hazır bulundu.