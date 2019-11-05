Tramvayın Plajyolu hattının deneme sürüşüne katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma ile ülkenin gururu haline gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın’ı alnından öptü. Büyükakın’ın Avrupa Konseyi açıklamasının ardından, “döndüğünde alnından öpeceğim” açıklaması yapan Ellibeş, ilk buluşmada Büyükakın’ın alnından öptüğünü söyledi. Ancak basın mensuplarının ısrarı üzerine bir kez daha alnından öptü.
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Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü
AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Avrupa Konseyi’nde Türkiye’yi savunan konuşması ile gündeme gelen Başkan Büyükakın’ın alnından öptü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz