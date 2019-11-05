Ellibeş, o konuşması nedeniyle Büyükakın'ı alnından öptü

Tramvayın Plajyolu hattının deneme sürüşüne katılan AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma ile ülkenin gururu haline gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyakakın’ı alnından öptü. Büyükakın’ın Avrupa Konseyi açıklamasının ardından, “döndüğünde alnından öpeceğim” açıklaması yapan Ellibeş, ilk buluşmada Büyükakın’ın alnından öptüğünü söyledi. Ancak basın mensuplarının ısrarı üzerine bir kez daha alnından öptü.