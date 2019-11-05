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Erdoğan, Şevket Kazan’ı hastanede ziyaret etti

Kocaeli geçmiş dönem milletvekili ve Adalet Eski Bakanı Şevket Kazan bir süredir Ankara Memorial Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Eski mesai arkadaşının hastanede olduğunu öğrenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazan’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu
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Erbakan'ın en yakınında bulunan isimlerin başında yer alan, Milli Görüş'ün yılmaz bekçilerinden 86 yaşındaki Şevket Kazan, şu sıralar hayli rahatsız. Ankara Memorial Hastanesinde tedavi gören Kazan, ilk olarak 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilmişti. 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde Adalet bakanı olmuştu.  İlerleyen yaşı nedeniyle hastane odasında hayli bitkin görünen Kazan’ın ilk ziyaretçilerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

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