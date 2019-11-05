Erdoğan, Şevket Kazan’ı hastanede ziyaret etti

Erbakan'ın en yakınında bulunan isimlerin başında yer alan, Milli Görüş'ün yılmaz bekçilerinden 86 yaşındaki Şevket Kazan, şu sıralar hayli rahatsız. Ankara Memorial Hastanesinde tedavi gören Kazan, ilk olarak 1973'te Milli Selamet Partisi'nden Kocaeli milletvekili seçilmişti. 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde Adalet bakanı olmuştu. İlerleyen yaşı nedeniyle hastane odasında hayli bitkin görünen Kazan’ın ilk ziyaretçilerinden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.