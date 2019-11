DSP İl Örgütü Ecevit’in anısına helva dağıttı

Demokratik Sol Parti (DSP) Kocaeli İl Örgütü, eski başbakanlardan Bülent Ecevit’in ölüm yıl döünüm nedeniyle Fevziye Camii’nde cemaate helva dağıttı. Düzenlenen programa İl Başkanı Halim Dedeoğlu, DSP İzmit İlçe Başkanı Ömer Karakaya ve çok sayıda partili katılım sağladı. Camii avlusunda açıklamalarda bulunan DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, “Ne ezen, ne ezilen, insanca, hakça bir düzen kurmak için çaba gösteren, toplumun her kesimini kucaklayan bir siyasi anlayışın temsilcisi Bülent Ecevit’ in düşüncelerine ve ilkelerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bülent Ecevit, Türk siyasi yaşamına nezaketi, cesareti, inancı, güveni ve dürüstlüğü kazandıran devlet adamı olarak halkımızın gönlündeki yerini hep korumuştur” sözlerini kullandı.

“UNUTMAYACAĞIZ, UNUTTURMAYACAĞIZ”

Dedeoğlu sözlerinin devamında “İnsan hakları, işçi hakları ve halk için her türlü büyük mücadeleyi veren Bülent Ecevit’ e Türkiye çok şey borçludur. Özgürlükçü, halkçı, bağımsızlıkçı devlet anlayışıyla Türk siyasetine damga vuran Bülent Ecevit liderler arasında en çok düşünce üreten, ideolojiyi yenileyen lider özelliğine sahipti. Halkın içinde olmayı seven, imza attığı pek çok başarısıyla halkta her zaman heyecan uyandıran bir lider olmuştur. Onu unutmayacağız ve unutturmayacağız” ifadelerinde bulundu.