Sosyal medyadan polise hakarete gözaltı!

Gölcük Değirmendere’de ikamet eden S.S adlı şahıs, sosyal medyada hesabından, polis ve bekçilere yönelik, “Sizin ben yapacağınız denetimin, sizin o bekçi diye tonlarca para verdiğiniz köpeklerin hepinizin……” sözlerini paylaşması üzerine Değirmendere Polis Merkezi ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, S.S adlı şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Değirmendere polis merkezinde alınan ifadesinin ardından Gölcük Adliyesi'ne sevk edilen şahıs, adli kontrolle serbest kaldı. Öte yandan, S.S’nin paylaştığı paylaşımına destek veren 3 kişinin ise arandığı öğrenildi.