Masaj salonunda fuhuş operasyonu

Alınan bilgiye göre Gölcük Değirmendere Yenimahalle’de bulunan bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Masaj salonundan çıkan müşterilerin ifadeleri ve yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen polis ekipleri işletme sahibi G.K. (41) ile yardımcısı G.K. (25) isimli iki kadın ile fuhuş yapan hayat kadınlarını gözaltına aldı. Fuhuş yapan hayat kadınları işlemlerinin ardından serbest bırakılırken daha önceden benzer suçlardan kayıtları olan iki kadın, Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen G.K(41) ve G.K(25) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiler.