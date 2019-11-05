Telefon dolandırıcısı polise yakalandı

Alınan bilgiye göre İzmit Ömerağa Mahallesinde ikamet eden M.T. (82) isimli şahıs, 21 Ekim 2019 günü telefonla arandı. Telefondaki kişi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik olarak devam eden bir soruşturmada, adının ve hesap numaralarının kullanıldığı söylenerek, kendisinin aklanması ve şahısların yakalanması amacıyla, evde bulunan bütün para ve ziynet eşyalarını sonradan kendisine geri verilmek üzere söyledikleri yere getirerek sivil polise teslim etmesi istendi. Şahıs evde bulunan 6 bin Euro ile 32 bin Doları getirerek buluşma noktasındaki kişiye teslim etti. Ancak daha sonra kendisini arayan şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

YAŞLI KADININ 36 BİN TL'SİNİ ÇALDILAR

21 Ekim günü meydana gelen ikinci olayda ise, İzmit’te ikamet eden Z.Ü. (78) isimli kadın telefonla arandı. Yine isminin ve hesap numaralarının FETÖ mensupları tarafından kullanıldığı ve yakalanmaları için dediklerini harfiyen yapması istendi. Z.Ü telefondaki şahısın direktifleri doğrultunda evde bulunan 36 bin dolar parayı yanına alarak, bindiği taksi ile Gebze İlçesine gitti ve buluşma noktasındaki sivil polise teslim etti. Daha sonra olayı yakınlarına anlatarak şahıslara ulaşamayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu.

OĞLUNUZ KUYUMCU SOYGUNUNA KARIŞTI

Son olay ise 22 Ekim 2019 günü Kartepe İlçesinde meydana geldi. E.B. (74) isimli kadını arayan kişi, polis olduğunu ve oğlunun bir kuyumcu soygununa karıştığını iddia ederek, başlarının daha büyük bir derde girmemesi için evde bulunan bütün para ve altınları alarak söylenilen adrese gelmesi istendi. Yaşlı kadın evde bulunan yaklaşık 300 bin lira değerinde para ve altını alıp tam evden çıktığı esnada, gözaltında olduğu söylenen oğlu ile karşılaştı. Durumu fark eden oğlu hemen telefonu kapatıp, polise şikâyette bulundu.

SUÇ MAKİNESİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonucu şahısın paraları aldığı bölgeden itibaren bütün MOBESE ve güvenlik kameraları incelendi. Şahısın eşkal bilgisi ve kameralara yansıyan görüntülerinden, olayı gerçekleştiren kişinin bu suçtan çok sayıda sabıkası bulunan ve yakın zamanda işlenen benzer 2 ayrı dolandırıcılık olayından da aranan “Dayı” lakaplı H.B. (24) olduğunu tespit etti. Yapılan çalışmalar sonucu şahısın İstanbul 3’üncü hava limanı inşaatında çalıştığı belirlendi. Düzenlenen operasyon ile şahıs yakalanarak Kocaeli’ne getirildi. İşlemleri tamamlanan şüpheli, niteli dolandırıcılık suçlaması ile Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen dolandırıcı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı