Sahte polis şantiyede çalışırken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, 22 Ekim tarihinde Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşayan 78 yaşındaki M.T.’yi telefonlara arayan şahıs, kendisini gizli istihbaratçı olarak tanıttı. Şahıs, vatandaşa ‘FETÖ silahlı terör örgütü ile bağlantınız çıktı. Evinizde olan tüm paraların seri numaralarını almamız gerekiyor’ dedi. Şahısların söyledikleri sonrasında büyük panik yaşayan vatandaş, verilen tüm talimatları yerine getirmeye başladı. Şahıslar daha sonra vatandaşa evinde bulunan tüm paraları İzmit ilçesinde bulunan Yeni Cuma Parkı’na getirmesi gerektiğini söyledi. M.T. daha sonra evinde bulunan 6 bin Euro, 32 bin dolar parayı götürerek şahısların söylediği yere bıraktı.

AYNI GÜN FARKLI BİR VATANDAŞI DAHA DOLANDIRDI

Aynı tarihte şahıs İzmit ilçesinde yaşayan 81 yaşındaki Z.Ü. isimli kadını aradı. Aynı yöntemle Z.Ü.’yü ağına düşüren şahıs, evinde bulunan tüm paraları Gebze ilçesine getirerek kendilerine teslim etmesi gerektiğini söyledi. İzmit’te bir ticari taksiye binen kadın evinde bulunan 36 bin TL parayı götürerek, Gebze ilçesinde şahsın söylediği noktaya bıraktı. Yaşanan olaylar sonrasında dolandırıldığını anlayan vatandaşlar polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili inceleme başlatan Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 2 vatandaşın da aynı söylemlerle korkutularak dolandırılmasından şüphelenerek, dolandırıcıların aynı kişiler olabileceğini değerlendirdi.

SAHTE POLİS İNŞAATTA ÇALIŞIRKEN YAKALANDI

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan ekipler, yapılan teknik ve fiziki çalışmalar neticesinde her iki vatandaşı da dolandıran şahsın H.B. (23) olduğunu tespit etti. Şahsın İstanbul Havalimanı’nda devam eden inşaatlarda çalıştığını belirleyen ekipler, dün şahsın çalıştığı şantiyeye operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

700 BİN TL'LİK VURGUN YAPAN ŞAHISLARIN SUÇ ORTAĞI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen H.B.’nin geçtiğimiz günlerde telefon dolandırıcılığı ile yaklaşık 700 bin TL’lik vurgun yaptıkları iddiası ile gözaltına alınarak tutuklanan 2 kişinin suç ortağı olduğu ortaya çıktı. Emniyette yapılan işlemlerinde H.B.’nin 23 Ekim tarihinde Kartepe ilçesinde yaşayan yaşlı bir kadını, ‘Oğlun kuyumcu soydu, evdeki tüm paraları ve altınları bize vermen gerekiyor’ diyerek dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Şahsın dolandırmaya çalıştığı kadının ise oğlunun durumu fark etmesi üzerine son anda dolandırılmaktan kurtulduğu öğrenildi. Emniyette yapılan işlemlerinin ardından şahıs, şantiyede çalışırken giydiği kıyafetlerle Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.