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İzmit Belediye meclisi bitti

İzmit Belediyesi'nin Kasım ayı meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında şu anda toplandı.
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İzmit Belediyesi'nin Kasım ayı meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında şu anda toplandı.

Bugün 15:40 TSİ - Siyaset

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