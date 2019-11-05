İzmit Belediyesi'nin Kasım ayı meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında şu anda toplandı.
Bugün 15:40 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 17:10 TSİ
İzmit Belediye meclisi bitti
İzmit Belediyesi'nin Kasım ayı meclis oturumu Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlığında şu anda toplandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz