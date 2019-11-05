Hürriyet: “Biz aptal mıyız?”

İzmit Belediyesi Kasım ayı Meclisi toplantısı Belsa Plaza 9’uncu katta yer alan İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık ederken, Katip Üyeleri ise Ersin Alparslan ve Aysel Demirtaş oldu. Toplantıda 19 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

İzmit Meclisi’nde daha önce Eylül ayı meclisinde tartışma konusu olan AKP ve MHP’li meclis üyeleri tarafından araç alımı kabul edilirken, araç alımı için kredi çekilmesine ise red oyu verilmişti. Bugün gerçekleşen mecliste bu kez Fatma Kaplan Hürriyet tarafından sadece çöp kamyonları ve iş makineleri için çekilmesi talebi ile meclise getirdi. Meclis öncesinde komisyonda karara bağlanmayan yetki, AKP ve MHP grubu tarafından ele alınarak ve Hürriyet’e kredi kullanma yetkisinin sadece iş makineleri için verilmesi, diğer hizmet araçları için ise bu yetkinin verilmemesi kararlaştırıldı.

“ALGIYI RAKAMLAR YALANLIYOR”

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “31 Mart yerel seçimler sonrası göreve başlayan meclisimiz 71 adet konu üzerinde görüşmüş ve bu konulardan 68 adedi olumlu, 2 adedi olumsuz, 1 adedi ise komisyonda görüşülsün şeklinde olmuştur. Yani yüzde 96’sı evet, yüzde 4’ü ise olumsuzdur. Ancak oluşturulmak istenen hava, meclisin yani cumhur ittifakının belediye yönetimini çalıştırmıyor şeklindedir. Oluşturmak istenen algıyı rakamlar yalanlıyor. Çalışmayanlar çalıştırmıyorlar diye feryat ediyorlar. İzmit halkı yönetimden festival ve eğlenceler dışında da hizmetler bekliyor. Bu konulardan biri de reddetmiş olduğumuz kredi talebi bugün tekrar gündemimize geldi” dedi.

“CUMHUR İTTİFAKI GRUP KARARI İLE DESTEKLEYECEKTİR”

Soydabaş sözlerinin devamında, “Talebi ilk reddettiğimizde “Bazı araçların satın alınması, bazılarının kiralanması uygundur. Bunları aynı torbaya koymasaydınız talebi kabul ederiz’ demiştik. Konu, üç ay sonra da olsa dediğimiz noktaya geldi. Cumhur ittifakı geri adım atmadı. Sonuç, idare ortak aklın olduğu yere geldi. Kentin ve kentlinin menfaati hangi noktadaysa biz oradayız. Komisyonumuzun aldığı bu kararla daha önce alınması istenen 199 araç için yaklaşık 55 milyonluk kredi talebi, 17 milyonluk faiz ödemesi yerine, teşvik kapsamına giren 63 adet araç alınması ile kredi miktarı 27 milyona, ödenecek faiz miktarı ise 7 milyona düşmüş ve KDV teşvik muafiyetinden dolayı da 4 milyonluk avantaj sağlanmıştır. Yani toplam 14 milyon Belediyemiz kasasında kalması sağlanmıştır. Yine Belediye yönetimine tavsiyemiz; alınacak krediyi kamu bankalarından alması ve ödenecek faizin tekrar kamuya dönmesinin sağlanmasıdır. Kamunun menfaati doğrultusunda çıkan komisyon kararını Cumhur İttifakı grup kararı ile destekleyecektir” şeklinde konuştu.

“ZARAR EDİYORUM DİYE TEKLİF VERMİYOR”

Soydabaş’ın ardından söz alan Başkan Hürriyet, “Sürekli binek araçlarla alakalı bir teziniz vardı. Somut bir gerçekliği paylaşmak istiyorum. Araç satın alınsın alınmasın tartışmaları sürerken hizmetler de devam ediyor. Çöp kamyonları dışında 110 hizmet aracımız var. Binek araç kısmına kimse teklif vermedi. Çünkü yasalar beli bir sınır ve değer koyuyor. Hem satın alamıyor hem kiralayamıyoruz. Çünkü firmalar zarar ediyorum diye teklif vermiyor” diye konuştu.

“İZMİT HALKI BUNU LÜTFEN DUYSUN”

AKP Grubu Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Sayın başkan bu mevzularla ilgili olarak ‘Siz bazı firmalarla konuştunuz, bunu yapmak istiyorsunuz’ demişti ama ihalede bir otobüs için ihaleye çıkılmış. O ilgili otobüsün Eylül ayında aylık 3 bin 570 TL’ye kiralanmış. Belediyemiz buna 3 yıllık 690 bin 480 TL bedel belirlemiş. Bu aylık olarak 18 bin 900 TL’ye tekabül ediyor. Belediye, 3 bin 570 TL’yi 18 bin 900 TL’ye kiralamak istiyor. Ben mali müşavirim, yanlış varsa özür de dilerim. İzmit halkı bunu lütfen duysun. Sadece 3 tanesine hayır demişken, bizi her şeye hayır diyen bir algıya sokmaya çalışıyorlar. Bu ihaleye en düşük teklif veren firmalar ile arasındaki rakam bu yaklaşık bedellerle şu an belediyeye zararı 8 milyon 640 bin TL. Hürriyet ise Tutuş’a cevaben, “Süreç devam ederken neden bu işi yaptıralım. Biz aptal mıyız. Herhangi bir ihale verilmedi daha” dedi.