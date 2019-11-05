Kartepe karate terfi etti

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü tarafından 5’ncisi düzenlenen 2019 yılı Karate diploma ve kuşak töreni Kartepe Sarımeşe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda ilçe protokolü, sanat ve siyaset camiasının ünlü isimlerinin katılımıyla gerçekleşti. Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü’ne mensup 140 sporcunun katıldığı törende, sporcular gövde gösterisi yaptı. Tören sonunda tüm sporculara diplomaları törenle teslim edildi. Muhteşem organizasyon protokol heyetinin katıldığı yemek programıyla sona erdi.

ANTRENÖR SONER AÇIKYOL: DESTEK VEREN HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM

Kartepe Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Soner Açıkyol “Sporcularımıza, bugüne kadar destek veren Kartepe Belediye Başkanı Sayın Mustafa Kocaman’a, Kartepe Kaymakamımız Sayın Altuğ Çağlar’a, Kocaeli Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Sayın Muzaffer Çintimar’a, Kartepe Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sayın Erol Arutan’a, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Sayın Murat Aydın’a, Kartepe Kulüpler Birliği Başkanı Sayın Mevlüt Ağra’ya, Siyasi Parti, Vakıf ve Derneklerimize sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.