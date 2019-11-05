Curlingçiler de Ata’yı andı

Curling İl Temsilciligi ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile 2-3 Kasım'da ilimizde Atatürk'ü Anma Curling Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, İstanbul'dan, Zonguldak'tan ve Ankara'dan 1’er takım olmak üzere toplam 8 takım katıldı. Centilmenliğin ön planda olduğu, çok keyifli ve çekişmeli geçen turnuvada dereceye giren kulüpler ödüllerini alırken Ata’yı andı, Cumhuriyet’i kutladı.

SIRALAMA:

1. Kıvılcım Spor Kulübü

2. Altınay Buz Sporları Kulübü

3. Zonguldak Atletik Erkekler