Curlingçiler de Ata’yı andı

Curling İl Temsilciligi ve Kocaeli Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliği ile 2-3 Kasım'da ilimizde Atatürk'ü Anma Curling Turnuvası düzenlendi. Turnuvaya, İstanbul'dan, Zonguldak'tan ve Ankara'dan 1’er takım olmak üzere toplam 8 takım katıldı. Centilmenliğin ön planda olduğu, çok keyifli ve çekişmeli geçen turnuvada dereceye giren kulüpler ödüllerini alırken Ata’yı andı, Cumhuriyet’i kutladı.
SIRALAMA:
1. Kıvılcım Spor Kulübü
2. Altınay Buz Sporları Kulübü
3. Zonguldak Atletik Erkekler
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz