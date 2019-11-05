Gökdeniz Bayrakdar: Kocaelispor camiasına çok teşekkür ediyorum

Kocaelispor’un Alemdağspor maçında iki şık gole imzasını atan Gökdeniz, 13-19 Kasım tarihleri arasında Antalya'da oynanacak olan U-19 Milli takımının Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Turu müsabakalarının aday kadrosuna davet edildi. Gökdeniz Bayrakdar, bugünlere gelmesinde başrolü oynayan kulübü Kocaelispor’a, Yeşil Siyahlı camiaya ve kendisini davet eden Milli takım yetkililerine teşekkür etti.

KAZANACAĞIMIZDAN EMİNDİK

İstanbul deplasmanında elde edilen galibiyeti değerlendirerek sözlerine başlayan 2001 doğumlu futbolcu şunları söyledi: Maçın ilk yarısına kötü bir giriş yaptığımı biliyorum. Fakat ikinci yarıda kendime geldim. 2-0 öne geçsek de skorun 2-2’ye gelmesine engel olamadık. Maç 3-3 olduktan sonra da kazanacağımızdan emindim.

ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Saha içindeki inanç ve coşku üst seviyedeydi. Takım olarak maçtan kopmadık ve üst üste attığımız gollerle haklı bir galibiyet elde ettik. Rakiplerimiz Erokspor ve Turgutlu’nun da puan kayıpları ile bize ayrı bir motivasyon sağladı. Bu arada beni Milli takıma davet eden antrenörlerimize teşekkür ediyorum. Milli forma altında elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Tabii ki bana bu fırsatını sağlayan Kocaelispor camiasına da şükranlarımı sunuyorum... Not: Bu arada Gökdeniz Bayrakdar, Fatsa ve kemer maçlarında takımdaki yerini alamayacak.