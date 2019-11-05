Narin: Maçı bırakmadık

Kocaelispor’da orta sahanın sigortalarından, oyunu iki yönüyle de oynama kabiliyetine sahip, zaman zaman skora katkı sağlayan ismi Sefa Narin, Alemdağ galibiyetini değerlendirirken, “Her maç gibi bu maç da kritikti. 2-0’dan sonra iyi pozisyonlarda bulduk, farkı da açabilirdik ama olmadı. Yapılan hatalarla rakibimizi maça ortak ettik” dedi. Sefa açıklamasında “Kendimize olan güvenimiz tamdı ve maçı bırakmamamız, kazanmamızda etken oldu. Liderliğe yükselmek de bu güvenin artmasını sağlayacak. Erokspor maçına kadar maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Fatsa maçı da galibiyet için sahaya çıkacağımız bir maç olacak. Rakibimiz Erok’u yendi ve kesinlikle dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma. Taraftarımızı, Kocaeli halkını Fatsa maçında bizi desteklemeye davet ediyorum.