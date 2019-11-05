Kocaelispor’da orta sahanın sigortalarından, oyunu iki yönüyle de oynama kabiliyetine sahip, zaman zaman skora katkı sağlayan ismi Sefa Narin, Alemdağ galibiyetini değerlendirirken, “Her maç gibi bu maç da kritikti. 2-0’dan sonra iyi pozisyonlarda bulduk, farkı da açabilirdik ama olmadı. Yapılan hatalarla rakibimizi maça ortak ettik” dedi. Sefa açıklamasında “Kendimize olan güvenimiz tamdı ve maçı bırakmamamız, kazanmamızda etken oldu. Liderliğe yükselmek de bu güvenin artmasını sağlayacak. Erokspor maçına kadar maçları kayıpsız geçmek istiyoruz. Fatsa maçı da galibiyet için sahaya çıkacağımız bir maç olacak. Rakibimiz Erok’u yendi ve kesinlikle dikkatli olmamız gereken bir karşılaşma. Taraftarımızı, Kocaeli halkını Fatsa maçında bizi desteklemeye davet ediyorum.
Bugün 16:11 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 16:13 TSİ
Narin: Maçı bırakmadık
Kocaelispor’da orta sahanın sigortalarından, oyunu iki yönüyle de oynama kabiliyetine sahip, zaman zaman skora katkı sağlayan ismi Sefa Narin, Alemdağ galibiyetini değerlendirirken, “Her maç gibi bu maç da kritikti. 2-0’dan sonra iyi pozisyonlarda bulduk, farkı da açabilirdik ama olmadı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz