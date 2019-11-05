Alemdağ maçında yaptığı 3 asistle dikkat çeken ve alınan galibiyetin kritik isimleri arasında yer alan Talha Mayhoş, 6-3’lük Alemdağspor maçını değerlendirdi ve şu şekilde konuştu: Bizim için büyük bir önem taşıyordu. Maça çok iyi başladık. Erken gelen goller ile maçı 2-0 yaptık. Talihsiz iki yan topla 2-2 beraberliği gördük. Fakat maçtan kopmadık ve erken toparlanarak, attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Biz kendimize bir hedef koyduk. O hedef ise Erokspor maçına kadar maçlarımızı kayıpsız geçmek. Şampiyonluğa giden bir takımız bunun içinde bir galibiyet serisi yakalamamız gerekir. Bunu yapabilecek beceriye fazlası ile sahibiz.
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Talha Mayhoş: Serimiz sürecek
Alemdağ maçında yaptığı 3 asistle dikkat çeken ve alınan galibiyetin kritik isimleri arasında yer alan Talha Mayhoş, 6-3’lük Alemdağspor maçını değerlendirdi ve şu şekilde konuştu: Bizim için büyük bir önem taşıyordu. Maça çok iyi başladık. Erken gelen goller ile maçı 2-0 yaptık.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz