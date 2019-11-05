Talha Mayhoş: Serimiz sürecek

Alemdağ maçında yaptığı 3 asistle dikkat çeken ve alınan galibiyetin kritik isimleri arasında yer alan Talha Mayhoş, 6-3’lük Alemdağspor maçını değerlendirdi ve şu şekilde konuştu: Bizim için büyük bir önem taşıyordu. Maça çok iyi başladık. Erken gelen goller ile maçı 2-0 yaptık. Talihsiz iki yan topla 2-2 beraberliği gördük. Fakat maçtan kopmadık ve erken toparlanarak, attığımız gollerle maçı kazanmasını bildik. Biz kendimize bir hedef koyduk. O hedef ise Erokspor maçına kadar maçlarımızı kayıpsız geçmek. Şampiyonluğa giden bir takımız bunun içinde bir galibiyet serisi yakalamamız gerekir. Bunu yapabilecek beceriye fazlası ile sahibiz.