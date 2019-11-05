Feridun: Benim için çok anlamlıydı

Kocaelispor’un yeni transferlerinden, bu sezon ritmini bir türlü bulamasa da iyi niyeti, özverisi, sağduyulu yaklaşımı ve samimiyetiyle takdir toplayan futbolcusu Feridun Kıroğlu, Alemdağspor maçında attığı golün kendisi için çok anlamlı olduğunu ifade ederek “Rakibimizin sahasında 4 maçta 10 puan toplaması dikkat çekiciydi. Son iki iç saha maçında da gol yememişti. Ancak kesinlikle kazanmak zorundaydık. Çünkü hedefimiz belli. 2 farklı skor avantajını sağladık, ancak 2-0 hiçbir zaman garanti değildir. Nitekim maç 2-2’ye geldi. Oyun krize girebilirdi. Ama deneyimli ve yetenekli bir takım olduğumuzdan 2 önemli cevap verdik. Attığım gollerle ilgili konuşmayı sevmem, ancak bu gol benim için de çok anlamlıydı. Her şeyden önce Kocaelispor forması ile gol atıyorsunuz. Bunun morali ile Fatsa maçına ayrı motive olacağım. Biraz zor bir süreçten geçtim. Bu konuda bana destek olan kulübüme, takım arkadaşlarıma, taraftarlarımıza ve basınımıza teşekkür ediyorum” dedi.