Aman dikkat!..

Yeni teknik adam Selahaddin Dinçel ile önce sahasında Erbaa’yı 2-0, ardından İstanbul Alemdağ’ı da deplasmanda 6-3 mağlup eden Kocaelispor, pazar günkü Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarına Brunga Tesisleri’nde yapılan antrenmanla başlandı. Morallerin son derece iyi olduğu takımda kart cezası bulunan Taha Batuhan ve Milli takıma giden Gökdeniz dışında eksik bulunmuyor. Teknik adam Dinçel, antrenmanda Fatsa maçının önemine vurgu yaparken, 2 galibiyetten ötürü takım içinde oluşabilecek rehavete asla izin vermeyeceği düşünülüyor. Öte yandan Kocaelispor bu sezon bir ilki gerçekleştirmek için de sahaya çıkacak. Yeşil Siyahlılar, Fatsa maçını kazandığı takdirde ilk kez üst üste 3. maçından da 3 puanla ayrılmış olacak.