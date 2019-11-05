Fatsa Belediye 5 deplasman maçlarında 1 puan alabildi!..

Pazar günü 13.30’da başlayacak olan maçta tribünlerde 15 bin taraftarın maçı izlemesi beklenirken, takım Fatsa maçına da tam konsantrasyon hazırlanıyor. Erokspor’u sahasında 2-0 yenerek rakibini liderlikten eden Ordu temsilcisi son 3 maçta 2 galibiyete imza attı. Deplasmanda henüz galibiyet ile tanışamayan Fatsa Belediyespor dış sahada oynadığı 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebildi. Dış sahada sadece 2 gol atabilen Sarı Lacivertliler filelerinden 10 top çıkardı.
FATSA BELEDİYESPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ:
Turgutlu – Fatsa: 1-0
Ofspor – Fatsa: 2-0
Kozan – Fatsa: 1-1
Erbaa – Fatsa: 2-1
Kemer – Fatsa: 4-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz