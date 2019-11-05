Fatsa Belediye 5 deplasman maçlarında 1 puan alabildi!..

Pazar günü 13.30’da başlayacak olan maçta tribünlerde 15 bin taraftarın maçı izlemesi beklenirken, takım Fatsa maçına da tam konsantrasyon hazırlanıyor. Erokspor’u sahasında 2-0 yenerek rakibini liderlikten eden Ordu temsilcisi son 3 maçta 2 galibiyete imza attı. Deplasmanda henüz galibiyet ile tanışamayan Fatsa Belediyespor dış sahada oynadığı 5 maçta sadece 1 beraberlik elde edebildi. Dış sahada sadece 2 gol atabilen Sarı Lacivertliler filelerinden 10 top çıkardı.

FATSA BELEDİYESPOR’UN DEPLASMAN KARNESİ:

Turgutlu – Fatsa: 1-0

Ofspor – Fatsa: 2-0

Kozan – Fatsa: 1-1

Erbaa – Fatsa: 2-1

Kemer – Fatsa: 4-0