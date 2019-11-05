Çamdaki Körfezli Taraftar’a konuştu

Kocaelispor’un 1877 Alemdağspor ile oynadığı maçı tribüne giremediği için çam ağacına çıkarak takip eden ve 90 dakika boyunca Kocaelispor’a destek veren Muhammed Kurt konuştu. Ülkenin farklı yerlerindeki maçlardan tribün hikayeleri videoları ile bilinen Youtuber Murat Şeker “Çamdaki Kocaelisporlu” olarak nam salan Muhammed Kurt’u maçın ardından yakaladı. Muhammed Kurt, Kocaelispor taraftarını olduğunu, müteahhit olan babası ve ailesi ile birlikte yıllar önce Bafra’dan İzmit’e İsmetpaşa Stadı’nın inşası için geldiklerini belirtti. 15 yıldır İstanbul Alemdağ’da ikamet ettiğini ifade eden Kurt, Kocaelispor’un sezon sonunda şampiyon olacağına da inandığını sözlerine ekledi.Bu gazeteciliğinden ötürü de Murat Şeker’e de ayrıca teşekkür ediyoruz.