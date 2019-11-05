Kocaeli 3.Ağır Ceza Mahkemesi, Tüysüzlere bankacılık kanunu hükümlerince ceza verirken, görevi suistimal ve dolandırıcılıktan ceza vermedi. Mahkemenin kararını bozan İstanbul İstinaf Mahkemesi, dosyayı yeniden görülmesi için Kocaeli 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi. Duruşma bugün(Çarşamba) görülecek…
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Tüysüz kardeşlerin davası sil baştan bugün başlıyor
Tüysüz Kuyumculuk sahipleri Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz, 27 Haziran 2014 tarihinde sahip oldukları Sarraf Tüysüzler’i kapatarak, vatandaşlardan topladıkları para, altın ve dövizlerle kayıplara karışmış, Adliyeye giden 636 kişi de kendilerinden şikayetçi olmuştu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz