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Tüysüz kardeşlerin davası sil baştan bugün başlıyor

Tüysüz Kuyumculuk sahipleri Cemalettin Tüysüz, Cengiz Tüysüz, Yüksel Tüysüz ve Turgut Tüysüz, 27 Haziran 2014 tarihinde sahip oldukları Sarraf Tüysüzler’i kapatarak, vatandaşlardan topladıkları para, altın ve dövizlerle kayıplara karışmış, Adliyeye giden 636 kişi de kendilerinden şikayetçi olmuştu.