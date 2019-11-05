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Gölcük’te kesilen ağaçlardan neden kimsenin haberi yok?

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gölcük İlçe Başkanı Fikret Gürel, CHP Belediye Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Özgür Yılmaz, dün parti binasında basın açıklaması yaparak, Verem Savaş Dispanseri alanında kesilen ağaçlar için neden bilgilendirme yapımadığını sordu
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İlk olarak söz alan Başkan Gürel açıklamasında, ‘’Malumunuz uzun süredir hizmet veren eski Verem Savaş Dispanseri alanı yıkım aşamasında. Bizi ilgilendiren konu burada kesilen ağaçlar. Biliyorsunuz ki Gölcük Sağlıklı Kentler Birliği Üyesi bir ilçe. Gölcük’ün bu konuda her geçen gün daha da önemi artmaktadır. İlçemizde akciğerlerimizi temizleyen özellikle duvar diplerindeki ağaçların kesilmesi bizim için acı olaydır. Verem Savaş Dispanseri alanındaki ağaçların inşaata engel olduğunu asla düşünmüyorum” dedi. 

Yılmaz, ‘Ağaçları korumamız gerektiği bir haftada ağaçların kesildiğini gördük’

Başkan Gürel’den sonra açıklama yapan CHP Belediye Meclis Üyesi ve Ziraat Mühendisi Özgür Yılmaz, “Biz CHP Meclis Grubu olarak belediyeye her şeyde muhalif değil, fikir birliği olduğumuz konularda belediyenin yanında oluyoruz. Bu konu her ne kadar İlçe Sağlık Müdürlüğü’nü ilgilendirse de bizlerin ve kamu kurumlarının da bilgilendirilmiş olması gerekirdi. Bu proje hangi firmaya verildi? Proje ile ilgili tam bir bilgi sahibi olmamız gerekmez miydi? Bu ağaçlar korunamaz mıydı? Kesilmesi yerine sökülüp başka yere dikilemez miydi? Duvar dibindeki ağaçların kesilmesi gerekli miydi? Bu soruların cevabını merakla bekliyoruz” dedi.

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