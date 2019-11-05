Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:29 TSİ- Kültür-Sanat G: Bugün 16:30 TSİ

Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeseli galasını yaptı

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı anısına Kocaeli Üniversitesi tarafından hazırlanan “Bilime Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Fuat Sezgin” Belgeselinin Galası, Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy’un katılımlarıyla gerçekleştirildi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Galaya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz,  Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, ilçe kaymakamları,  İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, TRT Teftiş Kurulu Başkanı Ayhan Erdönmez, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Kahraman, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Kahraman, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; “Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Kocaeli Üniversitemiz tarafından hazırlanan belgesel galasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hocamız özellikle İslam Bilim Tarihi konusunda yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkmamış farklı bilinen konuları aydınlığa kavuşturmuş ve tüm dünyayla paylaşmıştır” dedi.

Vali Aksoy, “Böylesine önemli bir şahsiyetin ortaya koyduğu bilgi birikimini bize aktarması, bir müze kurulması, vakıf kurulması ve bunların belirli ölçüde onun sağlığında da gerçekleşmiş olması ona karşı toplum olarak bir ölçüde görevimizi kısmen de olsa yapma fırsatını bize verdiğini düşünüyorum. 2019 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda üniversitemiz de bir belgesel hazırlayarak bu çalışmalara katkı sundu. Bu belgeseli hocamızı daha iyi anlamak, tanımak ve özellikle genç bilim insanı olmaya karar vermiş öğrencilerimize ışık tutacak bir faaliyet olarak görüyorum. Bu vesileyle Fuat Sezgin Hocamızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün 16:29 TSİ - Kültür-Sanat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak mask
Körfez'de bunu yapan 5 bin lira kazanacak
Cemal Turgay Fotoğraf Sergisi açıldı mask
Cemal Turgay Fotoğraf Sergisi açıldı
Usta oyuncunun evi müze olacak mask
Usta oyuncunun evi müze olacak
Nuri Pakdil hayatını kaybetti mask
Nuri Pakdil hayatını kaybetti
Türk Müziği Korosu, 10 Kasımda Atatürk'ü anacak mask
Türk Müziği Korosu, 10 Kasımda Atatürk'ü anacak
Kocaeli’nin kültürünü yaşatmak için yollara düştüler mask
Kocaeli’nin kültürünü yaşatmak için yollara düştüler
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL