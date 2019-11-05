Prof. Dr. Fuat Sezgin belgeseli galasını yaptı

Kocaeli Üniversitesi Prof. Dr. Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleşen Galaya; Vali Hüseyin Aksoy’un yanısıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Adalet Komisyonu Başkanı Muhiddin Paça, ilçe kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, TRT Teftiş Kurulu Başkanı Ayhan Erdönmez, Kocaeli Üniversitesi Rektör Yardımcıları, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Kahraman, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Abdullah Kahraman, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın konuşmalarının ardından Vali Hüseyin Aksoy yaptığı konuşmada; “Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına Kocaeli Üniversitemiz tarafından hazırlanan belgesel galasında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hocamız özellikle İslam Bilim Tarihi konusunda yürüttüğü çalışmalarla gün yüzüne çıkmamış farklı bilinen konuları aydınlığa kavuşturmuş ve tüm dünyayla paylaşmıştır” dedi.

Vali Aksoy, “Böylesine önemli bir şahsiyetin ortaya koyduğu bilgi birikimini bize aktarması, bir müze kurulması, vakıf kurulması ve bunların belirli ölçüde onun sağlığında da gerçekleşmiş olması ona karşı toplum olarak bir ölçüde görevimizi kısmen de olsa yapma fırsatını bize verdiğini düşünüyorum. 2019 yılı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Fuat Sezgin Yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda üniversitemiz de bir belgesel hazırlayarak bu çalışmalara katkı sundu. Bu belgeseli hocamızı daha iyi anlamak, tanımak ve özellikle genç bilim insanı olmaya karar vermiş öğrencilerimize ışık tutacak bir faaliyet olarak görüyorum. Bu vesileyle Fuat Sezgin Hocamızı rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.