Uygulama okul ziyareti

Uygulama Okullarında, Eğitim Fakültesi tarafından belirlenen temsilciler ile okul yönetimlerince yapılan ortak çalışmayla ders içi ve ders dışı etkinlikler, ders materyali geliştirme, örnek ders uygulamaları, öğretmen eğitimleri, veli eğitimleri, vb. faaliyetler planlanıp hayata geçiriliyor. Alanında ilk olan “Uygulama Okulu” projesi kapsamında, İzmit Muammer Aksoy İlkokulu’nda Millî Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Çelebi Öncü, İzmit İlçe Millî Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve eğitim fakültesi temsilcilerinin katılımıyla ziyaret gerçekleşti.