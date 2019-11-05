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Çiftçilere analiz desteği veriliyor

Büyükşehir Belediyesi bitkisel üretimde toprak verimliliği ve bitki besim elementi ihtiyacını belirlemek için toprak analizi, su kalitesini iyileştirmek için su analizi desteği veriyor.
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Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bitkisel üretimde toprak verimliliği ve sulama suyu kalitesini artırmak için çalışmalar yapıyor. Gübre kullanımını azaltmak ve ürün desenini belirlemek amacıyla toprak analiz, sulamada kullanılan suyun kalitesini iyileştirmek için su analizi desteği faaliyetleri yürütülüyor.

ÇİFTÇİLERE EĞİTİM

Kocaeli’nde üretim yapan Ziraat Odası üyeleri çiftçilere ücretsiz olarak toprak, su, yaprak (Besin eksiklik, hastalık) ve Kalıntı (pestisit) analizleri yaptırılıyor.  İZAYDAŞ laboratuvarlarında yapılan analiz sonuçlarına göre çiftçilere eğitim veriliyor. Ziraat Mühendisleri, analiz sonuçlarını dikkate alarak tarım danışmanlığı hizmeti verdiği çiftçileri doğru üretim konusunda yönlendiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin analiz hizmetinden yararlanmak isteyen çiftçilerin Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğüne başvurması gerekiyor.

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