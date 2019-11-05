Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:32 TSİ- Yaşam G: Bugün 16:38 TSİ

Karslılara STK’lardan destek

KAIV yönetimi, düzenlenecek tanıtım günleri etkinliği ile ilgili olarak farklı kentlerin yöresel dernekleri ile bir araya geldi. Kahvaltılı programda tanıtım günleri ile ilgili fikirlerini belirten STK temsilcileri, etkinliğe destek vereceklerini söyledi
mask
Büyütmek için resme tıklayın

KARS Ardahan Iğdır Vakfı (KAIV) tarafından 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan tanıtım günleri etkinliği ile ilgili olarak önceki gün önemli bir toplantı düzenlendi. Vakıf Başkanı Taner Sarıçayır ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, vakfın Körfez Esentepe Mahallesi’ndeki merkezinde düzenlenen kahvaltılı buluşmada farklı kentlerin dernek başkanları ve yöneticileri hazır bulundu.

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen toplantıya; Körfez Taşköprülüler Derneği Başkanı Ceyhun Atik, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Abdullah Salar, 15 Temmuz Millet İradesi Derneği Başkanı Sadettin Türe ve yönetimi, Körfez Posoflular Derneği Başkanı Muammer Eren, Körfez Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin, Çatlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Bedri Altun, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Murat Şenel, Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, katıldı.

STK’LAR YALNIZ BIRAKMADI

Büyük ilgi gören toplantıda ayrıca Kocaeli Van Çaldıranlılar Derneği Başkanı Metin Anik, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, Körfez Esentepe Mahallesi Muhtarı Muhlis Soydaş, Kocaeli Ardahanlılar Derneği Başkanı Seyfidar Çoban, Gebze Kars- Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı Metin Baytöre, Gebze -Çayırova-Darıça Posoflular Derneği Başkanı Remzi Altun, Darıca’dan Nurbay Aydemir, Burak Kaya, Tuncel Ardahan Aşağı Aydere Köyü Derneği Başkanı Tuncel Türk, Kars Ortagedik Derneği Başkanı Kader Polat, Hacı Bektaş Veli Derneği yönetim kurulu, Kars-Selim Darboğaz Köyü Derneği Başkanı Vural Koç hazır bulundu.

10 BİN KM YOL GİTTİK

Toplantının başında konuşan ve katılan STK temsilcilerini selamlayan KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, “Kars Ardahan Iğdır Vakfı olarak 14-17 Kasım tarihleri arasında tanıtım günleri düzenledik. İlk turumuzu Kars, Ardahan ve Iğdır kentlerine yaptık. Yaklaşık 10 bin kilometre yol gittik. Valilerimizi, kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı davet ettik. Ankara’da milletvekillerimizi ziyaret ederek davetimizi ilettik, olumlu sonuçlar aldık. Son olarak İstanbul’daki Kars-Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri’ne katıldık” dedi.

ESKİ BAKAN GELEBİLİR

Özellikle protokol mensuplarından önemli geri dönüşler aldıklarını dile getiren Sarıçayır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’daki programlarımız sırasında milletvekillerimizle, eski bakanımız Ahmet Arslan ile görüştük. Tanıtım günlerimiz 14 Kasım’da başlayacak, ancak resmi açılışımız 15 Kasım’da olacak. Sivil toplum kuruluşlarımızın, diğer illerin dernek başkanları, oda başkanımız, muhtarlarımız, görüşlerini almak üzere bu etkinliği konuşmak ve fikirlerini almak istedik.

STK’LARI DAVET ETTİ

Yapacağımız tanıtım günlerinin güzel şekilde geçeceğini söylüyorum. Kars, Ardahan ve Iğdır’daki belediyelerimizle istişare yaparak oradaki insanlarının emeği ile üretimi yapılan ürünlerin birçoğunu buraya getiriyoruz. Belediyelerimiz bize bu konuda gerekli desteği verecekler. O gün orada sivil toplum kuruluşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz.”

FİKİRLERİNİ AKTARDILAR

Kahvaltılı toplantı sırasında Sarıçayır’ın konuşmasının ardından diğer dernek başkanları fikirlerini beyan etti. Özellikle daha önce tanıtım günleri programı tertipleyen başkanlar tecrübelerini aktardı ve eksiklik olarak görülebilecek hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Dernek başkanların dile getirdiği konuları tek tek not alan KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, tüm STK temsilcilerine bu toplantıya katıldıkları için teşekkür etti.

Bugün 16:32 TSİ - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaelispor'un eski teknik direktörü vefat etti mask
Kocaelispor'un eski teknik direktörü vefat etti
Yörük Türkmenleri, İznik’i gezdi mask
Yörük Türkmenleri, İznik’i gezdi
Minik çevreciler sahaya indi mask
Minik çevreciler sahaya indi
1863 Ocakbaşı 15 Kasım’da açılıyor mask
1863 Ocakbaşı 15 Kasım’da açılıyor
Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı mask
Muhtar Yener’den Kandıra yolu isyanı
KEDFE’de görevler belli oldu mask
KEDFE’de görevler belli oldu
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL