Karslılara STK’lardan destek

KARS Ardahan Iğdır Vakfı (KAIV) tarafından 14-17 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan tanıtım günleri etkinliği ile ilgili olarak önceki gün önemli bir toplantı düzenlendi. Vakıf Başkanı Taner Sarıçayır ve yönetim kurulunun ev sahipliğinde, vakfın Körfez Esentepe Mahallesi’ndeki merkezinde düzenlenen kahvaltılı buluşmada farklı kentlerin dernek başkanları ve yöneticileri hazır bulundu.

GENİŞ KATILIM VARDI

Düzenlenen toplantıya; Körfez Taşköprülüler Derneği Başkanı Ceyhun Atik, Azerbaycan Kültür Derneği Başkanı Abdullah Salar, 15 Temmuz Millet İradesi Derneği Başkanı Sadettin Türe ve yönetimi, Körfez Posoflular Derneği Başkanı Muammer Eren, Körfez Çatlılar Derneği Başkanı Selami Laçin, Çatlılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Bedri Altun, Kocaeli Erzurumlular Vakfı Başkanı Murat Şenel, Sarıkamışlılar Derneği Başkanı Burhanettin Özçelik, Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, Körfez Ağrılılar Derneği Başkanı Nurettin Kaplan ve Körfez Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yahya Öztürk, katıldı.

STK’LAR YALNIZ BIRAKMADI

Büyük ilgi gören toplantıda ayrıca Kocaeli Van Çaldıranlılar Derneği Başkanı Metin Anik, Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Muhtarı Aslı Ertik, Körfez Esentepe Mahallesi Muhtarı Muhlis Soydaş, Kocaeli Ardahanlılar Derneği Başkanı Seyfidar Çoban, Gebze Kars- Ardahan-Iğdır Derneği Başkanı Metin Baytöre, Gebze -Çayırova-Darıça Posoflular Derneği Başkanı Remzi Altun, Darıca’dan Nurbay Aydemir, Burak Kaya, Tuncel Ardahan Aşağı Aydere Köyü Derneği Başkanı Tuncel Türk, Kars Ortagedik Derneği Başkanı Kader Polat, Hacı Bektaş Veli Derneği yönetim kurulu, Kars-Selim Darboğaz Köyü Derneği Başkanı Vural Koç hazır bulundu.

10 BİN KM YOL GİTTİK

Toplantının başında konuşan ve katılan STK temsilcilerini selamlayan KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, “Kars Ardahan Iğdır Vakfı olarak 14-17 Kasım tarihleri arasında tanıtım günleri düzenledik. İlk turumuzu Kars, Ardahan ve Iğdır kentlerine yaptık. Yaklaşık 10 bin kilometre yol gittik. Valilerimizi, kaymakamlarımızı, belediye başkanlarımızı davet ettik. Ankara’da milletvekillerimizi ziyaret ederek davetimizi ilettik, olumlu sonuçlar aldık. Son olarak İstanbul’daki Kars-Ardahan Iğdır Tanıtım Günleri’ne katıldık” dedi.

ESKİ BAKAN GELEBİLİR

Özellikle protokol mensuplarından önemli geri dönüşler aldıklarını dile getiren Sarıçayır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “İstanbul’daki programlarımız sırasında milletvekillerimizle, eski bakanımız Ahmet Arslan ile görüştük. Tanıtım günlerimiz 14 Kasım’da başlayacak, ancak resmi açılışımız 15 Kasım’da olacak. Sivil toplum kuruluşlarımızın, diğer illerin dernek başkanları, oda başkanımız, muhtarlarımız, görüşlerini almak üzere bu etkinliği konuşmak ve fikirlerini almak istedik.

STK’LARI DAVET ETTİ

Yapacağımız tanıtım günlerinin güzel şekilde geçeceğini söylüyorum. Kars, Ardahan ve Iğdır’daki belediyelerimizle istişare yaparak oradaki insanlarının emeği ile üretimi yapılan ürünlerin birçoğunu buraya getiriyoruz. Belediyelerimiz bize bu konuda gerekli desteği verecekler. O gün orada sivil toplum kuruluşlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz.”

FİKİRLERİNİ AKTARDILAR

Kahvaltılı toplantı sırasında Sarıçayır’ın konuşmasının ardından diğer dernek başkanları fikirlerini beyan etti. Özellikle daha önce tanıtım günleri programı tertipleyen başkanlar tecrübelerini aktardı ve eksiklik olarak görülebilecek hususlar hakkında uyarılarda bulundu. Dernek başkanların dile getirdiği konuları tek tek not alan KAIV Başkanı Taner Sarıçayır, tüm STK temsilcilerine bu toplantıya katıldıkları için teşekkür etti.