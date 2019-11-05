Toplum Destekli Polislik Şube emekli personelleri unutmadı

Uzun yıllar teşkilatın farklı birimlerinde görev yapıp, emekli olan personelin yeni yaşantılarında kurumsal mensubiyet ve aidiyet bağlarını güçlendirmek, onurlandırmak ve kadrodaki genç personeller ile tecrübelerini paylaşabilmeleri için hazırlanan “ Bir Zamanlar Ben de..” projesi kapsamında; geçtiğimiz gün İl Emniyet Müdürlüğü Brifing Salonu’nda emekli başkomser Şükrü Varol ve emekli polis memuru Mehmet Celal Ceylan’ın katılımı ile söyleşi düzenlendi.

TİPİOĞLU DA AĞIRLADI

Emekli meslektaşlar ile genç meslektaşlar buluşurken, ortaya renkli görüntüler çıktı. İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nun emekli teşkilat mensuplarını makamında kabulü sonrası program sona erdi. Emekli personellere söyleşinin ardından plaket takdim edildi. Programların bundan sonra da devam edeceği öğrenildi.