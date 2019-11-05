Artvinliler Konfederasyon kurdu

35 derneği temsilen 3 federasyonun bir araya gelmesi ile kurulan konfederasyon, ilk toplantısını yaparak; gerçekleştirecekleri hizmetlerin yol haritasını belirledi. Bursa Artvinliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım; Kocaeli Artvinliler Federasyonu Başkanı Nihat Tekgümüş ve Dünya Artvinliler Federasyonu Genel Başkanı Adil Yavuzarslan'ın katılımı ile gerçekleştirilen konfederasyon; ülke ve dünya genelinde bulunan Artvinliler’e hizmet etmeyi, amaçlıyor.

Bursa Artvinliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım başkanlığında kurulan konfederasyon kurularak; bazı görevlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Yardımcılıklarına ise, Nihat Tekgümüş ve Adil Yavuzaslan getirildi. Konfederasyonun Kurucu Başkanı Fetanet Yıldırım; doğduğu yerden, doydukları yerlere giden hemşerilerine en güzel hizmeti yapmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Birlik ve beraberliği sağlamak; Artvin yöresine ait kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak; nesiller arasında kuşak çatışmasını önlemek adına köprü oluşturmak, birimizin derdi, hepimizin; hepimizin derdi ise birimizin düsturu ile çalışmak amacıyla önce dernek, daha sonra federasyon şimdi ise konfederasyon kurduklarını dile getirdi.