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Artvinliler Konfederasyon kurdu

Çok sayıda derneğin bir araya gelmesi ile birlikte kurulan federasyondan sonra;  bir araya gelen Artvinliler; konfederasyon kurarak çalışmalarına başladı
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35 derneği temsilen 3 federasyonun bir araya gelmesi ile  kurulan konfederasyon,  ilk toplantısını  yaparak;  gerçekleştirecekleri hizmetlerin yol haritasını belirledi.   Bursa Artvinliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım; Kocaeli Artvinliler Federasyonu Başkanı Nihat Tekgümüş ve Dünya Artvinliler Federasyonu Genel Başkanı Adil Yavuzarslan'ın katılımı ile gerçekleştirilen konfederasyon; ülke ve dünya genelinde bulunan Artvinliler’e hizmet etmeyi, amaçlıyor.

Bursa Artvinliler Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Fetanet Yıldırım başkanlığında kurulan konfederasyon kurularak; bazı görevlendirmelerde bulundu.  Genel Başkan Yardımcılıklarına ise, Nihat Tekgümüş ve Adil Yavuzaslan getirildi. Konfederasyonun Kurucu Başkanı Fetanet Yıldırım;  doğduğu yerden, doydukları yerlere giden hemşerilerine en güzel hizmeti yapmak için gece gündüz çalışacaklarını söyledi. Birlik ve beraberliği sağlamak;  Artvin yöresine ait kültürel değerleri yeni nesillere aktarmak;  nesiller arasında kuşak çatışmasını önlemek adına köprü oluşturmak, birimizin derdi, hepimizin; hepimizin derdi ise birimizin düsturu ile çalışmak amacıyla önce dernek, daha sonra federasyon şimdi ise konfederasyon kurduklarını dile getirdi.

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