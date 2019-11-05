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“Birlikte yürüdüğümüz için gurur duyuyoruz”

Gebzeli esnafları ziyaret eden Başkan Büyükakın, “Dün olduğu gibi bugünde ve yarında halkımızın hizmetinde olacağız” ifadelerini sarf etti
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Marmara Bölge Başkanı Mustafa Köse ile birlikte AKP Gebze İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Gebzeli esnafları ziyaret eden ve vatandaşlarla da buluşan Başkan Büyükakın, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı. Gebze İlçe Başkanlığı’nın önünde toplanan teşkilat üyelerine bir konuşma da yapan Başkan Büyükakın, “Bu birliktelik teşkilatlarımızın ne kadar güçlü olduğunu, Türkiye’ye örnek bir teşkilat olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

“BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜMÜZ İÇİN GURUR DUYUYORUZ”

AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Kocaeli milletvekilleri Emine Zeybek, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Sami Çakır, Cemil Yaman, Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Bölge Koordinatörü İbrahim Pehlivan ve çok sayıda teşkilat üyesinin de hazır bulunduğu buluşmada konuşmasını sürdüren Başkan Büyükakın, “Sizin gibi teşkilata sahip olduğumuz için ve sizlerle birlikte yürüdüğümüz için gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu. Ardından Gebzeli esnaf ve vatandaşlarla buluşan Büyükakın, birliktelik vurgusu yaptı.

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