Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 16:44 TSİ- Gündem G: Bugün 17:46 TSİ

İzmit Meclisi'nde arbede çıktı!

İzmit Belediyesi meclis toplantısında 3 adet işyerine içki ruhsat maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Meclisi izlemeye gelen bir vatandaş ve gazeteci Güngör Arslan arasında arbede yaşandı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

İzmit Belediyesi meclis toplantısında 3 adet iş yerine içki ruhsatı verilmesi ile ilgili madde bugün tekrar gündeme geldi. Yapılan oylama sonucunda 12. madde olan içkili yer ruhsatı maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Red kararının çıkmasının ardından meclisi izlemeye gelen vatandaşlardan biri; "Ne istiyorsunuz alkollü mekanlardan" dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, zabıtalardan vatandaşın dışarı çıkarılmasını istedi. Zabıtalar dışarı çıkartırken gazeteci Güngör Arslan'ın vatandaşa "Nasıl koyduk" dediği vatandaşında cevap olarak "Cebini mi doldurdular Güngör Arslan" diye bağırdığı öne sürüldü. Tüm bu bağrışmaların esnasında vatandaş ile Güngör Arslan arasında arbede çıktı. Çok sayıda zabıtanın araya girmesiyle arbede güçlükle yatıştırıldı.

Bugün 16:44 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak mask
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı mask
Karamürsel köprülü kavşak ihalesi yeniden yapıldı
Alkol ruhsatı maddesine ret mask
Alkol ruhsatı maddesine ret
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı! mask
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı!
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL