İzmit Belediyesi meclis toplantısında 3 adet iş yerine içki ruhsatı verilmesi ile ilgili madde bugün tekrar gündeme geldi. Yapılan oylama sonucunda 12. madde olan içkili yer ruhsatı maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Red kararının çıkmasının ardından meclisi izlemeye gelen vatandaşlardan biri; "Ne istiyorsunuz alkollü mekanlardan" dedi. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, zabıtalardan vatandaşın dışarı çıkarılmasını istedi. Zabıtalar dışarı çıkartırken gazeteci Güngör Arslan'ın vatandaşa "Nasıl koyduk" dediği vatandaşında cevap olarak "Cebini mi doldurdular Güngör Arslan" diye bağırdığı öne sürüldü. Tüm bu bağrışmaların esnasında vatandaş ile Güngör Arslan arasında arbede çıktı. Çok sayıda zabıtanın araya girmesiyle arbede güçlükle yatıştırıldı.
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İzmit Meclisi'nde arbede çıktı!
İzmit Belediyesi meclis toplantısında 3 adet işyerine içki ruhsat maddesi oy çokluğuyla reddedildi. Meclisi izlemeye gelen bir vatandaş ve gazeteci Güngör Arslan arasında arbede yaşandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz