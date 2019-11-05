Ekim Ayı meclis toplantısında gündeme gelen 3 adet işyerine içki ruhsatı verilmesi ile ilgili madde komisyona havale edilmesinin ardından AKP Grubu meclis toplantısının ardından komisyona havale edilen işyerlerine içki ruhsatının verilip verilmeyeceği hususunu bir türlü karara bağlayamamıştı. Bugün gerçekleşen Kasım ayı meclisinde Cumhur İttifakı grubu içkili mekan ruhsatı kararına ret verdiklerini açıkladı.

“VİCDAN DA BİR O KADAR ÖNEMLİDİR”

Çevre ve Sağlık ile İmar Komisyonlarının 30.10.2019 tarihli raporu ile ilgili (içkili yer ruhsatı) AKP’li Meclis Üyesi Şener İnce, “Öyle bir meclis gündemi oluşmuş ki adeta kasap et derdinde koyun can derdinde. Bu madde içkili mekan ruhsat talebi, 14’üncü madde ise gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmaya yönelik etkinlikler. Kamuoyu maalesef içkili yerler ruhsat meselesine kilitlendi. Kişisel tercihler, hak ve özgürlükler elbette ki dokunulmazdır. Ancak kişilerin de sorumlulukları vardır. Kamusal hukuk ne kadar önemli ise kamusal vicdan da bir o kadar önemlidir. Lakin Anayasamıza göre hiç kimse de, kişisel tercihini kullanırken ikinci- üçüncü kişilere zarar verme hakkına da sahip değildir Zira; yine Anayasamızın 2. Maddesi Devletimize “Halkın huzur, refah ve mutluluk içinde yaşamasını sağlama görevi veriyor” dedi.

“BARLAR SOKAĞI’NDA 107 SUÇ UNSURU”

İnce sözlerinin devamında, “5393 sayılı Belediye kanununun Belediye görev ve sorumlulukları 15. Madde O bendi de “Gayri Sıhhi iş yerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye zarar vermeyecek kentin belirli yerlerine toplama sorumluluğu yüklüyor. Yerelde Emniyet Müdürlüğümüzden aldığımız kayıtlı verilere göre 2019 yılında 10 aylık süreç içinde Barlar Sokağında 107 suç unsuru teşkil eden ki; içinde yaralanma ve ölümlerin de olduğu olaylar tespit edilmiştir. Bizler Cumhur ittifakı grubu olarak halkımızın bize tevdi ettiği denetim vazifemizi; İzmit halkımızın yararına olan her hizmeti destekleyeceğimizi, zararına olanları da engelleyeceğimizi taahhüt ettik. Bu meyanda meclis üyelerimiz farklı gruplara ayrılarak defaatle bahsi konulu mekanlarda yaşayan halkımıza bizzat giderek sorduk, araştırdık. Halkımızın büyük bir çoğunluğunun bu konuda huzursuz olduğuna ve kesinlikle istemediklerine şahit olduk. Bu bilgilerin ışığında halkımızın düşüncesi bizim düşüncemizdir diyerek gündemin 12. Maddesine red oyu vereceğimizi belirtiriz” dedi.

CHP’li Meclis Üyesi Çetin Sarıca, “Bu suçların hangi tarihlerde arttığına bakmak lazım. AK Parti ve MHP’li meclis üyesi arkadaşlarımızın alkolle ilgili hassasiyetine biz de saygı duyuyoruz. Tezat olarak şunu söylemek istiyorum: AK Partili meclis üyesi arkadaşlarımız bir karara ‘hayır’ diyor, AKP Turizm ve Kültür Bakanlığı ruhsat veriyor” dedi.

“BÜTÜN KANUNLARI ÇİĞNEMİŞ BİR İŞLETME VAR”

Hürriyet ise, “Vatandaş talepte bulunduğunda yasa bana ‘meclise sunacaksın’ şartı yüklüyor. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ne yazık ki suç oranları, cinayetler artıyor ama 20 yıldır bu ülkeyi sizin yönettiğinizi de hatırlatmak isterim. Ben de karşıyım alkole, uyuşturucuya. 20 yıldır yasakladığınıza rağmen neden artıyor? Eskişehir bugün en medeni şehirlerden bir tanesi; alkolün de rahat kullanıldığı şehirlerden bir tanesi. Kocaeli suç oranı olarak daha üstte. Siz seçim zamanı söz verdiniz insanlara. Bu dükkanlar tramvay nedeniyle yıkıldı. Barlar sokağı sıkıntılı evet; küçük bir yere sıkıştırırsanız bir yeri bir süre sonra bataklık oluşur” dedi.

“HAYAL KAHVESİ RUHSATSIZ YILLARDIR İŞLETİLİYOR”

“Takdir elbette meclisimizin” diyen Hürriyet, “Bu 3 işletmeci arkadaşa ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Barlar sokağında yıkılırken söz verdiniz bu insanlara. Kanuna uygun şekilde meclisten ruhsat talepleri var. Hastanenin yanında Hayal Kahvesi ruhsatsız nasıl işletiliyor yıllardır? Orada ruhsat yok. Her şey kanuna aykırı. Neden kapatmıyorsunuz? Burada kuralına, kanuna uygun 3 tane ruhsat işleyen işletmeci var; öbür tarafında bütün kanunları çiğnemiş torpille bütün kanunları hiçe sayan bir işletme var. Neden çifte standart uyguluyorsunuz? Samimi görmüyorum. Muhtarların en büyük şikayeti parklarda serseriliğe varan şekilde alkol kullanımı. Bunun çözümü yasaklama mı daha kaliteli yerler yapmak mı? Takdir elbette meclisimizin” şeklinde konuştu.