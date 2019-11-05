‘Sıfır Atık’ eğitimleri sürüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor. Ekipler son olarak Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lise’de öğrencilerle bir araya geldi. Sıfır Atık Projesini anlatarak geri dönüşümün önemine değindi.

ENERJİ TASARRUFU

Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılmasının gerekliliğine işaret eden eğitmenler, “Atıkların geri dönüştürülmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakları korurken ve enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçilmekte ve bu şekilde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sunulmaktadır.

GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

İşte bu denli önemli bir konuda gençleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla okullarda ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ organize ediyoruz. Eğitimlerde, atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasının yolları ve yöntemleri hakkında öğrencilerimize bilgiler veriyoruz" diye konuştu.