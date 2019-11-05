Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 17:15 TSİ- Eğitim G: Bugün 17:19 TSİ

‘Sıfır Atık’ eğitimleri sürüyor

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında okullarda eğitimleri sürdürüyor. Ekipler son olarak Milangaz Hacer Demirören Çok Programlı Lise’de öğrencilerle bir araya geldi. Sıfır Atık Projesini anlatarak geri dönüşümün önemine değindi.

 ENERJİ TASARRUFU

Dünyada doğal kaynakların hızla tükendiğini bu nedenle var olan kaynakların çok daha dikkatli kullanılmasının gerekliliğine işaret eden eğitmenler, “Atıkların geri dönüştürülmesi geleceğimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Atıkların geri kazanımı ile doğal kaynakları korurken ve enerji tasarrufu sağlanırken aynı zamanda çevre kirliliğinin de önüne geçilmekte ve bu şekilde gelecek nesillere daha yaşanılabilir bir dünya sunulmaktadır.

GERİ DÖNÜŞÜM EĞİTİMİ

İşte bu denli önemli bir konuda gençleri bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla okullarda ‘Geri Dönüşüm Eğitimleri’ organize ediyoruz. Eğitimlerde, atıklarının kaynağında ayrı toplanarak ekonomiye yeniden kazandırılmasının yolları ve yöntemleri hakkında öğrencilerimize bilgiler veriyoruz" diye konuştu.

Bugün 17:15 TSİ - Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor mask
Kocaeli Üniversitesi öğretim görevlileri alıyor
Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye birincisi çıkardı! mask
Bilgi Küpü Eğitim Kurumları Türkiye birincisi çıkardı!
Bilgi Köprüsü Montessori’de Çocuklarda Davranış semineri mask
Bilgi Köprüsü Montessori’de Çocuklarda Davranış semineri
Seymen Koleji Ömer Kurt ile Kocaeli'yi buluşturdu mask
Seymen Koleji Ömer Kurt ile Kocaeli'yi buluşturdu
Özel Bilgi Küpü Okulları’nda 29 Ekim Coşkusu mask
Özel Bilgi Küpü Okulları’nda 29 Ekim Coşkusu
Gebze’ye milyonluk lise geliyor mask
Gebze’ye milyonluk lise geliyor
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı mask
Rabia Naz'ın mektubunda Kocaeli detayı
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor mask
İzmit esnafı, ekonomik kriz ile boğuşuyor
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL