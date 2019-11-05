Yahya Kaptan Koleji’nde Cumhuriyet sevgisi

Özel Yahya Kaptan Koleji, Cumhuriyetimizin 96.yıldönümünü Kocaeli Mali Müşavirler Odası’nda gerçekleştirdiği “Cumhuriyet Balosu” ile görkemli bir kutlama yaptı. Törene ilimizin ileri gelenleri, okul öğrencileri, öğretmen ve veliler katıldı. Okul müdürü İlker Keleş günün anlam ve önemini belirten konuşmasında Atamızın bize bıraktığı emanete her zaman sahip çıkılacağını bir kez daha vurguladı.
TAM NOT ALDI
Öğrencilerin etkileyici performansları, oratoryo ve İngilizce skeçleri, öğretmenlerin herkesin ruhuna hitap eden korosu ve müzik öğretmeninin olağanüstü halk dansı görülmeye değerdi. Henüz yeni açılmış olmasına rağmen bu ilk gösteri izleyenler veliler ve misafirler tarafından tam not aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz