İzmit Belediyesi Kasım ayı Meclisi toplantısı Belsa Plaza 9’uncu katta yer alan İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık ederken, Katip Üyeleri ise Ersin Alparslan ve Aysel Demirtaş oldu. Toplantıda 19 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

“KADINA YÖNELİK ŞİDDETE ‘HAYIR’ DİYECEĞİZ”

Önemli gün ve haftalardan bahseden Hürriyet 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ile ilgili olarak, “10 Kasım Türk Milleti için Atatürk’ü anma günü olduğu kadar aynı zamanda onun idealini gerçekleştirme konusunda gösterme günüdür. Atatürk’ün devrimleri her zaman yaşatılacak. Bizlere emanet edilen Türkiye Cumhuriyeti’ni yeni nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur” dedi. 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile ilgili Hürriyet, “Her televizyonu açtığımızda, gazete okuduğumuzda bir kadının katledildiğine şahit oluyoruz. Binlerce kadın ne yazık ki psikolojik şiddete maruz kalıyor. Kadına yönelik şiddete hayır diyeceğiz. İzmit Belediyesi olarak her türlü desteğe ve yardıma her koşulda açık olduğumuzu belirtmek istiyorum” dedi.

SEMPOZYUM OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

8-11 Kasım 2019 tarihleri arasında Avusturya Viyana’da düzenlenecek olan 30. Uluslararası Carnuntum Sempozyumu’na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili Dilek Alp’in görevlendirilmeleri teklifi ile ilgili Hürriyet, “Tarih turizmine önemli bir katkı olduğunu gördüğümüz sempozyumdu. Programda boşluk bulmuşken, para harcamıyorken Viyana’nın belediyecilik anlamında örneklerini görme konusunda teknik geziye döndürmek istedik. Başkanvekili olarak Hakan Bey’in ve Başkan Yardımcısı olarak Ünal Bey’in de olması gerek diye düşündük” dedi. Teklif oy birliğiyle kabul edildi.

OY BİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

İzmit Meclisi’nde araç alımıyla ilgili olarak AKP ve MHP grubunun Başkanı çalıştırmadığı yönünde yanlış bir algı oluşturulduğunu iddia eden AKP Grup Başkanvekili Mustafa Soydabaş, “31 Mart yerel seçimler sonrası göreve başlayan meclisimiz 71 adet konu üzerinde görüşmüş ve bu konulardan 68 adedi olumlu, 2 adedi olumsuz, 1 adedi ise komisyonda görüşülsün şeklinde olmuştur. Yani yüzde 96’sı evet, yüzde 4’ü ise olumsuzdur.” dedi. Soydabaş devamında, “Talebi ilk reddettiğimizde “Bazı araçların satın alınması, bazılarının kiralanması uygundur. Bunları aynı torbaya koymasaydınız talebi kabul ederiz’ demiştik. Konu, üç ay sonra da olsa dediğimiz noktaya geldi. Yine Belediye yönetimine tavsiyemiz; alınacak krediyi kamu bankalarından alması ve ödenecek faizin tekrar kamuya dönmesinin sağlanmasıdır. Kamunun menfaati doğrultusunda çıkan komisyon kararını Cumhur İttifakı grup kararı ile destekleyecektir” şeklinde konuştu. Ardından 63 iş makinesi alımı oy birliğiyle kabul edildi.

“ZARAR EDİYORUM DİYE TEKLİF VERMİYOR”

Soydabaş’ın ardından söz alan Başkan Hürriyet, “Sürekli binek araçlarla alakalı bir teziniz vardı. Somut bir gerçekliği paylaşmak istiyorum. Araç satın alınsın alınmasın tartışmaları sürerken hizmetler de devam ediyor. Çöp kamyonları dışında 110 hizmet aracımız var. Binek araç kısmına kimse teklif vermedi. Çünkü yasalar beli bir sınır ve değer koyuyor. Hem satın alamıyor hem kiralayamıyoruz. Çünkü firmalar zarar ediyorum diye teklif vermiyor” diye konuştu.

GERÇEKLEŞMEMİŞ İHALE ŞİKAYETİ

AKP Grubu Meclis Üyesi Muharrem Tutuş, “Sayın başkan bu mevzularla ilgili olarak ‘Siz bazı firmalarla konuştunuz, bunu yapmak istiyorsunuz’ demişti ama ihalede bir otobüs için ihaleye çıkılmış. O ilgili otobüsün Eylül ayında aylık 3 bin 570 TL’ye kiralanmış. Belediyemiz buna 3 yıllık 690 bin 480 TL bedel belirlemiş. Bu aylık olarak 18 bin 900 TL’ye tekabül ediyor. Belediye, 3 bin 570 TL’yi 18 bin 900 TL’ye kiralamak istiyor” dedi. Hürriyet ise Tutuş’a cevaben, “Süreç devam ederken neden bu işi yaptıralım? Biz aptal mıyız? Herhangi bir ihale verilmedi daha” dedi. İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardeş ise “2 saattir gerçekleşmemiş ihale hakkında konuşuyorsun” ifadelerinin ardından AKP grubu tarafından Tutuş’a tepki gösterildi.

HÜRRİYET: İHALE İŞİNİ SİZ İYİ BİLİRSİNİZ

İzmit Belediyesi’nin çöp konteyneri ihalesinde 400 bin TL tasarrufuyla ilgili Tutuş, “400 Bin TL kasamızda kaldı dediniz. Lütfen yalan söylemeyelim. Tam da Trump’un bazı ülkelere uyguladığı demir çelik yaptırımları zamanına denk geliyor. Bizim ihale yaptığımız dönemde 1 ton demir çelik 650 Dolardan 470 Dolara düşmüş.” dedi. Konteyner meselesi hakkında Hürriyet, ”Bu ihaleyi alan sizin arkadaşlarınız, Abişler. Bu noktada nasıl bir fiyat farkı var sizin açıklamanız gerekiyor. Biz şartnamelere baktık; direkt adrese teslim şartname. İlk şartnamede metal çöp konteyneri ile plastik çöp konteyneri aynı maliyette. Yaklaşık fiyat 601 bin TL’ye belirlenmiş sözleşme 635 bin TL’ye bağlanmış. Aynı mala bir yıl önce birim fiyatı bin 100 lira veren firma nasıl oluyor da bir yıl sonra 600 bin lira verebiliyor. Siz ihale işlerini çok iyi biliyorsunuz. Size yakın bir firma almış. Biz yaklaşık maliyeti 421 bin lira belirlemişiz. Biz kaça bağladık? 285 bin TL’ye bağlamışız. Siz yaklaşık maliyetin çok üstünde bağlamışsınız. Yaptığımız ihale şeffaf olduğu için de birçok firma girebilmiş; rekabet edebilmiş. Sizin yaptığınız adrese teslim ihaleleri biz yapmıyoruz. Bu hiçbir kamusal değere ve adalete sığmaz” şeklinde konuştu.

“BARLAR SOKAĞI’NDA 107 SUÇ UNSURU”

Ardından İzmit’teki üçnoktaya içkili mekân ruhsatının görüşüldüğü gündemin 12. maddesine geçildi. AKP’li Şener İnce, 2019 yılında 10 aylık süreç içinde Barlar Sokağında 107 suç unsuru teşkil eden olaylar tespit edildiğini belirterek, ilgili maddeye red oyu vereceklerini söyledi. Hürriyet ise, “Vatandaş talepte bulunduğunda yasa bana ‘meclise sunacaksın’ şartı yüklüyor. Herkesin farklı görüşleri olabilir. Ne yazık ki suç oranları, cinayetler artıyor ama 20 yıldır bu ülkeyi sizin yönettiğinizi de hatırlatmak isterim. Ben de karşıyım alkole, uyuşturucuya. 20 yıldır yasakladığınıza rağmen neden artıyor? “Takdir elbette meclisimizin.Bu 3 işletmeci arkadaşa ciddi bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Barlar sokağında yıkılırken söz verdiniz bu insanlara. Kanuna uygun şekilde meclisten ruhsat talepleri var. Hastanenin yanında Hayal Kahvesi ruhsatsız nasıl işletiliyor yıllardır? Orada ruhsat yok. Her şey kanuna aykırı. Neden kapatmıyorsunuz?” diye sordu.

GERGİNLİK YAŞANDI

Ardından alkol ruhsatı almak isteyen 3 işletmeci için oylamaya geçildi. Madde oy çokluğuyla reddedildi. Alkol ruhsatı ile ilgili ret kararı çıkınca meclisi izleyen CHP’li Yasin Yıldız isimli vatandaş 'Bu AKP'liler de Kavan’dan ne kadar korkuyor’ diyerek tepki gösterdi. Başkan Hürriyet ise zabıta ekiplerine “Arkadaşlar lütfen müdahale edin’ uyarısında bulundu. Zabıta ekiplerince dışarıya çıkarılan Yasin Yıldız isimli vatandaş sözde gazeteci Güngör Aslan’ın hareketlerinden rahatsız oldu. Bunun üzerine belediyeden dışarıya çıkmakta direnen Yıldız’ı zabıta ekipleri zor zaptetti.