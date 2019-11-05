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Bu yıl kış nasıl geçecek? Meteoroloji açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, küresel ısınma nedeniyle iklim dengelerinin altüst olduğunu belirterek, "Bu yıl çok fazla yağışlı bir kış beklemiyoruz. Deniz hortumları, kara hortumları, taşkınlar gibi olaylar devam edecek" dedi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğindeki 'Küresel Ani Taşkın Erken Uyarı Sistemi (FFGS) Çalıştayı', Antalya'nın turizm bölgesi Belek'te bulunan otelde başladı. 8 Kasım'a kadar sürecek çalıştaya 65 ülkeden uzmanlar katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun, iklim dengelerinin altüst olduğunu söyledi.

Mevsimlerin kaydığını belirten Coşkun, "Bunu yaşantımızın her noktasında görüyoruz. Antalya'da da bunu çok yaşadık. Deniz hortumları, kara hortumları, taşkınlar gibi olaylar devam edecek" diye konuştu.

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