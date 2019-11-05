LPG’ye zam geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yapılan açıklamaya göre LPG otogazın litre satış fiyatında bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 10 kuruş fiyat artışı yapılacak.
Otogazın litresi İstanbul'da ortalama 3,87 liraya, Ankara'da 3,98 liraya, İzmir'de 3,90 liraya yükselecek.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz