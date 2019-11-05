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Kocaeli'de bu yol bir süre kapalı olacak

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde çalışmalar nedeniyle yol trafiğe kapatılacak.
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Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak yaya üst geçidinde çalışmalar yapılacak. Çalışma nedeniyle toplu taşıma araçları için geçici güzergâh oluşturuldu. 5 Kasım Salı(bugün) gecesi itibariyle başlayacak çalışma boyunca Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı trafiğe kapatılacak.

BULVAR TRAFİĞE KAPATILACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce 2016 yılında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe yerleşkesinde öğrencilerin karşıdan karşıya güvenli geçişlerini sağlamak için yaya köprüsü inşa etmişti. Geçtiğimiz ay yaşanan kaza nedeniyle yaya trafiğine kapatılan Şehit Polis Serdar Gökbayrak üst geçidinde çalışma yapılacak. 5 Kasım Salı gecesi itibariyle başlayacak çalışma boyunca Prof. Baki Komsuoğlu Bulvarı trafiğe kapatılacak. Yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle özel ve toplu taşıma araçları için geçici güzergâh oluşturuldu.

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