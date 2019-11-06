Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 09:11 TSİ- Gündem G: Bugün 09:16 TSİ

Necati Çalık, İSU Genel Müdür Yardımcısı oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Planlama ve Yatırımdan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alaeddin Alkaç’tan boşalan göreve atama yapıldı.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

Alkaç’ın koltuğuna İstanbul İSKİ Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Necati Çalık atandı. Önümüzdeki günlerde göreve başlayacak Necati Çalık, metropol kenti İstanbul’a su sağlayan Büyük Melen Projesi, 500 bin m3/gün kapasiteli Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi, Istranca ve Terkos, Boğaz Geçişi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlük binaları gibi önemli projelerde görev yaptı.

NECATİ ÇALIK KİMDİR?

01.07.1969 tarihinde Kahramanmaraş Göksun’da doğdu

İlk, Ortaokul ve Lise öğrenimini Göksun’da tamamladı.

1996 yılında İTÜ Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliğinden (Harita Mühendisi) mezun oldu.

2015-2016 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Kent Çalışmaları ve Yönetimi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

1996 yılında İSKİ’de kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı Asya Su İnşaat Şube Müdürü görevine atandı.

2012 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine atandı.

2017 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı ile birlikte Plan Proje Daire Başkanlığı görevini de üstlendi.

Nisan 2019 tarihinde mevcut görevlerin dışında Arıtma Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Ekim 2019 yılına kadar bu görevlerine devam etti.

Son olarak İSKİ Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na mühendis olarak atandı.

Orta derecede İngilizce bilen Necati Çalık, evli olup  3 erkek 1 kız olmak üzere 4 çocuk babasıdır.

Bugün 09:11 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Kocaeli’de ıspanak alarmı! mask
Kocaeli’de ıspanak alarmı!
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı! mask
Davutoğlu’nun partisinin kurucu kadrosu sızdı!
Tramvayın Plajyolu güzergahını Büyükakın test etti mask
Tramvayın Plajyolu güzergahını Büyükakın test etti
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak mask
Devlet Su İşleri'ne 500 personel alımı yapılacak
Dikkat! Bugün sirenler çalacak mask
Dikkat! Bugün sirenler çalacak
Anket İzmit Belediyesi 190 aracı kiralamalı mı, satın mı almalı?
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı mask
Kocaeli'de otobüs tabelalarını görenler şaşırdı
Hat 200 kullananlara müjde! mask
Hat 200 kullananlara müjde!
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek! mask
Çin'den yola çıktı Kocaeli'den geçeçek!
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki! mask
Kandıra’da öyle bir domuz avladılar ki!
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia mask
Haydar Akar'dan Gölcük Belediyesi'ne şok iddia
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak mask
48 binayı yıkan Derince Belediyesi, Yenikent’e 418 daire yaptıracak

GALERİ

Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi mask
Balkondan tırmanıp evi soyan hırsızları güvenlik kameraları ele verdi
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu mask
Kocaeli’de erkek cesedi bulundu
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu mask
Maşukiye, sonbaharda tatilcilerin ilgi odağı oldu
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı mask
Fenerbahçeli taraftarlar, Koray Şener'i andı
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda mask
Sürücü hatalarından oluşan kazalar kameralarda
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam' mask
'Ne çekiyon lan, cinayet mi işledi adam'
BEĞEN 26 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL