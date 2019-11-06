Necati Çalık, İSU Genel Müdür Yardımcısı oldu

Alkaç’ın koltuğuna İstanbul İSKİ Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunan Necati Çalık atandı. Önümüzdeki günlerde göreve başlayacak Necati Çalık, metropol kenti İstanbul’a su sağlayan Büyük Melen Projesi, 500 bin m3/gün kapasiteli Ömerli İçmesuyu Arıtma Tesisi, Istranca ve Terkos, Boğaz Geçişi, İSKİ Genel Müdürlüğü ile Şube Müdürlük binaları gibi önemli projelerde görev yaptı.

NECATİ ÇALIK KİMDİR?

01.07.1969 tarihinde Kahramanmaraş Göksun’da doğdu

İlk, Ortaokul ve Lise öğrenimini Göksun’da tamamladı.

1996 yılında İTÜ Jeodezi ve Fotoğrametri Mühendisliğinden (Harita Mühendisi) mezun oldu.

2015-2016 yıllarında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi’nde Kent Çalışmaları ve Yönetimi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamladı.

1996 yılında İSKİ’de kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı.

2009 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı Asya Su İnşaat Şube Müdürü görevine atandı.

2012 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı görevine atandı.

2017 yılında İSKİ Su İnşaat Daire Başkanlığı ile birlikte Plan Proje Daire Başkanlığı görevini de üstlendi.

Nisan 2019 tarihinde mevcut görevlerin dışında Arıtma Daire Başkanlığı görevini üstlendi. Ekim 2019 yılına kadar bu görevlerine devam etti.

Son olarak İSKİ Havza Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’na mühendis olarak atandı.

Orta derecede İngilizce bilen Necati Çalık, evli olup 3 erkek 1 kız olmak üzere 4 çocuk babasıdır.