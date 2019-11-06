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İzmit Belediyesi 2020 yılı bütçesi 300 milyon TL

İzmit Belediyesi Kasım Ayı Meclisi toplantısında görüşülen 300 milyon TL’lik 2020 Mali Yılı Bütçesi oy birliğiyle kabul edildi.
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İzmit Belediyesi Kasım ayı Meclisi toplantısı Belsa Plaza 9’uncu katta yer alan İzmit Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlık ederken, Katip Üyeleri ise Ersin Alparslan ve Aysel Demirtaş oldu. Toplantıda 21 gündem maddesi üzerinde görüşme yapıldı.

Meclis’te görüşülen konulardan biri de 2020 Mali Yılı Bütçesi oldu. 2020 yılı için İzmit Belediyesi için 300 milyon tahmini bütçe belirlendi. Belediyenin tahmini geliri ise yine 300 milyon olarak belirlendi. AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü yaptığı konuşmada, “Gelir tahsilatlarının gerçekleşmesinde birinci derecede sorumluluk belediye başkanına aittir. 2019 Yılı son 7 aya baktığımızda gelir gerçekleşmelerinin düşük olduğunu ve belediyenin mali açıdan iyi yönetilmediğini gözlemliyoruz. 31/10/2019  tarihi itibari ile baktığımızda 300 milyonluk bütçede gelir gerçekleşmesinin  159 milyon 530 bin 730 TL , gidergerçekleşmesininde 192 milyon 854 bin 760 TL olduğu görülüyor. Arada 33milyon 324 bin 71 TL’lik açık var. Gelir gideri karşılamıyor. Şimdi önümüze 2020 Yılı bütçesi  getiriliyor. 2019 Bütçesinin aynısı kopyala yapıştır yöntemi ile sadece müdürlükler arasında aktarmalar yapıldığı çok açık” ifadelerinde bulundu.

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